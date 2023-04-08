Das Erste: сигнал Москве и союзникам — в ходе учений в Польше страны НАТО отработали действия в случае войны

На северо-востоке Польши в Мазурии проходят учения НАТО с участием шести стран, в том числе Польши, США и Германии, сообщает Das Erste. Военнослужащие «отрабатывают действия в случае войны». По словам командующего Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» Юргена-Иоахима фон Зандрарта, эти учения планировались давно, однако после начала конфликта на Украине приобрели иное значение. Как отмечает издание, этими учениями альянс посылает «сигналы решимости» — союзникам по НАТО, но прежде всего Москве.

Бронетранспортёр попал под обстрел, на дороге лежит раненый солдат. К нему бегут медики, другие солдаты охраняют территорию. Вдруг из ниоткуда появляются танки: немецкие Leopard 2, польские PT-91 и, наконец, американские Abrams. Затем начинается обстрел позиций противника, пишет Das Erste.

«Всё это представление, всё это просто учения», — рассказывает издание. Однако выглядит весьма угрожающе — если бы не монотонный голос польского офицера, объясняющего гостям происходящее.

НАТО «отрабатывает действия в случае войны» в Мазурии, на северо-востоке Польши. Это район Юргена-Иоахима фон Зандрарта. Генерал бундесвера командует Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток». Эти учения, по его словам, планировались давно, однако теперь, после начала конфликта на Украине, приобрели иное значение.

«Вся подготовка и учения, которые здесь проводятся, естественно, проходят на фоне, который заставляет солдат осознать серьёзность ситуации, — отмечает фон Зандрарт. — Мы все осознаем серьёзность ситуации». Фон Зандрарт состоит на военной службе в течение 40 лет. Он начал свою карьеру в бундесвере ещё во время холодной войны в 1982 году. «Я до сих пор помню, что в конечном счёте значит защищать Германию на германо-германской границе и обеспечивать безопасность. Тогда мы добились успеха, и я надеюсь, что мы продолжим добиваться успеха, используя тот же подход», — подчёркивает он.

Термин «оборонительные учения» означает, что в ходе этих учений практикуется только оборона. В течение недели. В них принимают участие военнослужащие из шести стран-членов НАТО, в том числе из Польши, США и Германии. Танковое подразделение из Мюнстера в Нижней Саксонии находится на импровизированном поле боя. Военнослужащие бундесвера фактически дислоцируются в Литве в рамках миссии «Усиленное передовое присутствие НАТО». Однако сейчас они стреляют по воображаемым врагам здесь, в Польше.

Это учения призваны продемонстрировать обороноспособность НАТО, а также готовность Германии внести в неё свой вклад, отмечает посол Германии в Польше Томас Баггер. По его словам, они важны именно потому, что проходят здесь — недалеко от стратегически важного Сувалкского коридора, ширина которого составляет всего 65 километров.

«Война на Украине резко изменила ситуацию с безопасностью в Европе. Я думаю, что основной посыл этих учений: безопасность Польши — это и наша безопасность», — утверждает посол.

Эта безопасность в значительной степени зависит от так называемого Сувалкского коридора, узкого сухопутного отрезка, по которому проходит граница Польши и Литвы, стран НАТО. На западе — российский эксклав Калининград, на востоке — Белоруссия. В случае войны этот район считается особо уязвимым. Если российские войска перекроют Сувалкский коридор, страны Прибалтики будут отрезаны от остальной части Европы.

Североатлантический альянс укрепил свой восточный фланг и посылает «сигналы решимости» — союзникам по НАТО, но прежде всего Москве. Эти учения являются их частью, передаёт Das Erste.