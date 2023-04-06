Politico: в НАТО не могут определиться, кто будет генсеком после Столтенберга

Чем больше кандидатов на пост генерального секретаря НАТО появляется, тем более понятно становится, что у союзников нет единого понимания, кто должен прийти на смену Йенсу Столтенбергу, пишет Politico. Больше всего на эту роль пророчат нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но её европейский мандат истекает только в конце 2024 года.

В НАТО гадают, кто же возглавит альянс, когда в сентябре истечёт срок полномочий нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга. Поговаривают, что это может быть Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас занимает пост главы Еврокомиссии, пишет Politico.

На то есть причины. У неё хорошие отношения с Вашингтоном, она занимала в прошлом пост министра обороны, а как глава Еврокомиссии имеет опыт работы с большинством лидеров стран НАТО. Кроме того, если её выберут, она станет первой женщиной — главой альянса. Но точно так же на этот пост пророчат и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Эта ситуация показывает, насколько российская спецоперация на Украине изменила НАТО, пишет автор статьи. Она снова привлекла к альянсу внимание, сделав пост его лидера более политически важным и значимым. А союзники внезапно стали намного осторожнее в выборе того, кого они хотят видеть выступающим от их имени.

«Чем больше имён, тем понятнее, что кандидата нет», — сказал один из собеседников издания. Его поддержал и второй источник: «Ходит много закулисных сплетен, но на данном этапе нет ясного понимания».

Считается, что следующим главой НАТО должен быть европеец, способный тесно сотрудничать с любым президентом США. Это должен быть человек, который поддерживает Украину, но не настолько агрессивный, чтобы напугать страны, которые не хотят спровоцировать Россию. И у него должна быть достаточно высокая позиция, чтобы получить единодушную поддержку 31 члена НАТО и, главное, США.

Урсула фон дер Ляйен всем этим критериям соответствует, но на пути её назначения есть несколько преград, отмечают эксперты. Во-первых, её полномочия в Еврокомиссии истекают только в конце 2024 года, а у Столтенберга — в сентябре этого года. И она может претендовать на ещё один пятилетний срок.

Но, возможно, Столтенберга на его посту попросят задержаться, и тогда назначение Урсулы фон дер Ляйен будет выглядеть логично. Впрочем, сам Столтенберг в интервью рассказывает, как хочет вернуться домой. Он находится на посту генерального секретаря НАТО уже более восьми лет — это второе по длительности пребывание одного человека на этом посту за 70-летнюю историю альянса.

В НАТО мнения по этому поводу разделились: некоторые страны хотели бы решить всё поскорее, чтобы не мешать это решение с выборами главы Еврокомиссии. Есть опасения, что иначе пост генсека НАТО станет «утешительным призом в более широкой европейской политике».

Ещё одна проблема Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что, пока она была министром обороны Германии, её страна так и не смогла исполнить обещание тратить 2% ВВП на оборону. А некоторые эксперты говорят, что фон дер Ляйен несёт частичную ответственность за относительно плохое состояние обороноспособности Германии.

Да и для правительства Германии сохранение фон дер Ляйен у руля Еврокомиссии может быть важнее, чем НАТО, ведь так она контролирует разные сферы жизни европейцев, а не только оборону.

В самой Еврокомиссии от этих сообщений открещиваются и стараются их не комментировать.

Опровергает слухи о своей кандидатуре и Марк Рютте. Он заявил в интервью, что хочет «полностью уйти из политики и заняться чем-то совершенно другим». Но эксперты не рекомендуют сбрасывать его со счетов. Находясь в должности с 2010 года, Рютте имеет значительный опыт работы с лидерами альянса. Нидерланды также относительно сильны в обороне, но не столь агрессивно настроены в отношении украинского конфликта.

В качестве возможных кандидатов иногда упоминаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Испании Педро Санчес, а также, в меньшей степени, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вице-премьер Канады Христя Фриланд, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Но, несмотря на слухи, официальные лица признают, что многие из этих имён на данном этапе политически нецелесообразны. Каллас, например, считается слишком резкой. А Канаду и некоторые страны Южной Европы осуждают за недостаточные инвестиции в оборону. И ряд членов альянса будут против того, чтобы рассматривать кандидатуру политика не из ЕС.

В результате больше всего шансов у высокопоставленного лица из северной или западной страны ЕС, но пока не ясно, кто это будет. Крайний срок — ежегодный саммит НАТО в июле. «Либо будет объявлен новый генеральный секретарь, — приводит Politico слова своего источника, — либо будет продлён мандат Йенса Столтенберга».