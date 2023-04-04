Foreign Affairs: Америка пока не готова вести затяжную войну против Китая и России

Конфликт на Украине стал одним из первых признаков того, что в ВПК США имеются проблемы. Как пишет автор Foreign Affairs, военно-промышленная база США сильно отстаёт, и без срочных перемен в ней Америка не сможет вести затяжную войну против Китая и России. Поэтому без производства достаточного количества наиболее важных систем вооружений и боеприпасов Америка рискует оказаться не готова к данному противостоянию.

Конфликт на Украине стал одним из первых признаков того, что в военно-промышленном комплексе США имеются проблемы. Как пишет Foreign Affairs, если учитывать то, что Китай представляет собой «наиболее всеобъемлющую и серьёзную угрозу национальной безопасности США», Америка может оказаться не готова к этому противостоянию.

Как отмечает автор материала, старший вице-президент и директор программы международной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, после начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву огромное количество вооружений — от противотанковых ракетных комплексов Javelin до высокомобильных артиллерийских ракетных систем и зенитных систем Stinger.

Эта военная техника помогла украинским военным остановить наступление России, но она дорого обошлась американцам. Скорость, с которой ВСУ расходуют боеприпасы на Украине, создаёт огромную нагрузку на военную промышленность США. Кроме того, сами по себе темпы экспорта американского оружия могут означать, что на армейских складах скоро не будет достаточно боеприпасов, чтобы соответствовать требованиям военных планов США в отношении Китая и России.

Военно-промышленный комплекс США столкнётся с ещё большими проблемами, если в Азии разразится война. В военной игре отставные офицеры и гражданские специалисты играли роли военачальников из Китая, Японии, Тайваня, США и других участников. Используя оперативную карту западной части Тихого океана и карту Тайваня для наземных боёв, игроки по очереди осуществляли боевые действия, такие как запуск баллистических ракет и развёртывание авианосцев. И практически в каждой такой сессии военной игры Соединённые Штаты за три недели конфликта использовали более 5000 ракет большой дальности различных типов. Поэтому то, с какой скоростью расходовалось вооружение, говорит о наличии проблем у американской оборонной отрасли.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, уверен автор материала, Соединённым Штатам нужна новая стратегия военно-промышленной базы, предназначенная для производства достаточного количества наиболее важных систем вооружений и боеприпасов. Ключом к повышению потенциала военно-промышленной базы является переоценка общих потребностей в боеприпасах для сдерживания и ведения войны против Китая и России.

Сегодня Министерство обороны США основывает закупки на своих оперативных планах, которые, как правило, предназначены для коротких войн. Вместо того чтобы просить оборонную промышленность оценить свои возможности по производству конкретных боеприпасов или систем вооружения, как это зачастую происходит сейчас, гораздо лучшим вариантом было бы, если бы Пентагон постоянно изучал, что ему нужно, на основе сценариев и анализов военного времени. Затем оборонное ведомство могло бы давать указания и предоставлять ресурсы для военных поставщиков, чтобы заполнять конкретные нехватки в арсеналах.

«Военно-промышленная база США сильно отстаёт. Без срочных перемен в ней Соединённые Штаты окажутся неспособными вести затяжную войну», — заключает автор статьи.