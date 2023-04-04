Foreign Affairs: Америка пока не готова вести затяжную войну против Китая и России
Конфликт на Украине стал одним из первых признаков того, что в военно-промышленном комплексе США имеются проблемы. Как пишет Foreign Affairs, если учитывать то, что Китай представляет собой «наиболее всеобъемлющую и серьёзную угрозу национальной безопасности США», Америка может оказаться не готова к этому противостоянию.
Как отмечает автор материала, старший вице-президент и директор программы международной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, после начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву огромное количество вооружений — от противотанковых ракетных комплексов Javelin до высокомобильных артиллерийских ракетных систем и зенитных систем Stinger.
Эта военная техника помогла украинским военным остановить наступление России, но она дорого обошлась американцам. Скорость, с которой ВСУ расходуют боеприпасы на Украине, создаёт огромную нагрузку на военную промышленность США. Кроме того, сами по себе темпы экспорта американского оружия могут означать, что на армейских складах скоро не будет достаточно боеприпасов, чтобы соответствовать требованиям военных планов США в отношении Китая и России.
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