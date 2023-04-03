Press TV Оригинал

Press TV: Индия предлагает внешнюю торговлю в рупиях, бросая вызов гегемонии доллара

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В рамках своей новой политики Нью-Дели предложил использовать рупию во внешнеторговых операциях. Индийские власти планируют использовать эту схему при ведении дел со странами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом, сообщает Press TV.
Press TV: Индия предлагает внешнюю торговлю в рупиях, бросая вызов гегемонии доллара
AP

Индия решила предложить рупию в качестве торговой валюты, альтернативной доллару США. Всё это соответствует её новой «динамической и гибкой» внешнеторговой политике, устремлённой к дедолларизации, пишет Press TV.

По словам индийских властей, рупия будет использоваться при ведении дел со странами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом. В частности, по такой схеме Нью-Дели сможет торговать с Малайзией. Кроме того, эту возможность рассматривает Бангладеш.
 
В ближайшие пять лет одна из основных целей Индии  это «поощрение» интернационализации рупии. Кроме того, страна собирается увеличить экспорт товаров и услуг до $2 трлн к 2030 году, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.
 
Индия уже торгует в рупиях с Россией, Маврикием, Ираном и Шри-Ланкой. Для Москвы торговля альтернативой доллара стала «центральным элементом нового плана», в то время как Нью-Дели стремится обеспечить глобальный статус своей валюты и позволить использовать её для международных торговых расчётов, рассуждает Press TV.
 
Объявление было сделано Нью-Дели на фоне официальных усилий по защите его внешней торговли от последствий украинского кризиса. С тех пор как российская экономика попала под санкции Запада, использовать доллар стало чрезвычайно сложно, поэтому страны начали выбирать альтернативные валюты, чтобы сломить гегемонию США в международной торговле, поясняет телеканал.
 
Точно так же Иран отказался от доллара в прошлом году и начал торговать с Россией в национальных валютах. Благодаря этому исламской республике стало проще обходить мировую финансовую систему, в которой господствует Америка.
 
Страны БРИКС, в состав которых вскоре войдут Иран и Саудовская Аравия, работают над созданием новой формы валюты, чтобы уничтожить гегемонию США. Они намерены представить свои идеи на предстоящем саммите организации в ЮАР, заключает Press TV.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
теги
Бангладеш БРИКС валюта вооруженный конфликт доллар Запад Индия Иран Малайзия Россия Саудовская Аравия США Украина Шри-Ланка
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров