Global Times: неизбежная тенденция — США сами подталкивают мир к отказу от доллара

В мире растёт число государств, которые стремятся покончить с чрезмерной зависимостью от американской валюты. На этот шаг их толкает поведение самих Соединённых Штатов, которые используют доллар и выстроенную вокруг него экономическую систему в качестве инструмента политического шантажа и принуждения, пишет Global Times.

Китай и Бразилия достигли соглашения о торговле своими валютами. Сделка позволит странам осуществлять экономические операции напрямую в юанях или реалах, а не использовать американский доллар в качестве посредника, сообщает Global Times.

Разумеется, новая сделка исходит из потребностей, связанных с сильным импульсом торговли между двумя странами. Но что ещё более важно, этот шаг может означать значительное развитие тенденции к дедолларизации во всём мире на фоне желания стран диверсифицировать свои валютные резервы, считает издание.

Благодаря Бреттон-Вудской системе и привязке к нефти американская валюта «превратилась из доминирующего платёжного, расчетного и инвестиционного инструмента в инструмент политического шантажа и принуждения». Используя гегемонию доллара в качестве оружия, США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но также «накапливать мировое богатство и экспортировать свои собственные риски в остальной мир посредством безответственной денежно-кредитной политики», обращает внимание Global Times.

«Но у каждой валютной системы-гегемона наступает день краха. Не Россия, Китай, Индия или какая-либо другая страна, а сами США запускают неизбежную тенденцию к концу долларового господства, что, вероятно, беспокоит многих американских стратегов и экономистов», — подчёркивается в статье.

По мнению издания, широкомасштабные санкции США против России стали предупреждением для остального мира о рисках использования доллара. Чем больше Вашингтон будет применять «гегемонистские средства для достижения своих целей, тем сильнее будет стремление международного сообщества избавиться от чрезмерной зависимости от американской валюты».

Многие страны опасаются попасть под аналогичные ограничения в будущем из-за гегемонии доллара. Они ищут замену системе SWIFT, чтобы избежать «монетарного принуждения» со стороны США, и этот импульс становится «всё очевиднее и сильнее», отмечает Global Times.



Например, по словам издания, главной темой недавней встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН стало снижение зависимости от доллара, евро, иены и фунта стерлингов в финансовых операциях и переход к расчётам в местной валюте.



В начале года глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС хочет найти способ обойти доллар и создать более справедливую платежную систему, в которой не будет перекоса в пользу более богатых стран. В то же время министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заявил, что его страна открыта для обсуждения урегулирования торговли нефтью в других валютах.

Кроме того, Индия и Россия сделали важный шаг к замещению доллара при ведении двусторонних операций. Их пример также может послужить стимулом для стран, рассматривающих подобный сценарий, рассуждает издание.

Хотя доллар остаётся наиболее часто используемой валютой в мире, всё больше стран будут искать ему альтернативу. «История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с её валюты», — заключает Global Times.