Вопреки предсказаниям французских политиков в феврале и марте 2022 года, экономика России не рухнула, констатирует обозреватель Boulevard Voltaire Франсуа Буске. Как отмечает автор, антироссийские санкции обернулись против Запада, а Москва, напротив, продемонстрировала, что может выжить вне зоны влияния доллара. Это означает, что эпоха непомерных привилегий американской валюты близится к закату, уверен журналист.

Вопреки предсказаниям французских политиков в феврале и марте 2022 года экономика России не рухнула, а МВФ даже прогнозирует, что её рост в следующем году будет выше, чем в еврозоне, констатирует в статье для Boulevard Voltaire главный редактор периодического издания Éléments Франсуа Буске.

Сейчас триумфализм в государственных структурах уже не актуален, замечает автор, напоминая, что в начале февраля этого года на встрече в Елисейском дворце президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц убеждали Владимира Зеленского начать мирные переговоры, а начальник Генерального штаба США генерал Милли в ноябре прошлого года признал, что в нынешнем виде «изгнать» русских с территории Украины невозможно.

«Но официально мы поддерживаем иллюзию, что Украина победит», — сетует журналист. Он сравнивает методы подсчёта потерь каждой из сторон конфликта в СМИ с данными о количестве участников демонстраций против пенсионной реформы во Франции. Когда дело доходит до оценки российских потерь, цифры завышаются; когда же речь идёт об украинских военных, они занижаются.

Подача информации во французских СМИ редко бывала такой односторонней, как в случае с украинским конфликтом, обращает внимание автор. По его словам, в стране господствует исключительно «украиноцентристская» точка зрения, при этом отсутствует понимание, что экономические санкции оборачиваются против самих французов из-за инфляции, энергетического кризиса и заката привилегированного положения доллара. «Ведь Россия демонстрирует, что её экономика может выжить, если не процветать, за пределами зоны влияния доллара», — поясняет обозреватель.

По словам Буске, Америка финансирует свой «чудовищный внешний долг» за счёт «непомерных привилегий» доллара. Автор называет это «имперским налогом». «Империи всегда так поступали: народы, которыми они правят, платят им дань», — уточняет журналист. Вся разница лишь в том, что США не изымают деньги напрямую, а «вежливо просят» одолжить их, не собираясь возвращать долг. Всё это может продолжаться до тех пор, пока иностранный капитал будет покупать казначейские облигации США, номинированные в долларах, и закончится, когда уставшие кредиторы потребуют, чтобы им заплатили в юанях или рублях, прогнозирует автор.

Буске сравнивает американскую валюту с монетой в Римской империи. Чтобы поддерживать свой образ жизни, Рим стал сокращать количество драгоценного металла, содержащегося в монетах. «К 476 году, когда пал последний римский император, в монетах осталось всего 0,2 процента серебра. Мы к этому уже близки», — заключает обозреватель.