Fria Tider: Китай и Бразилия отказываются от американского доллара во взаимной торговле

Китай и Бразилия отказываются от доллара США во взаимной торговле в пользу собственных национальных валют, передаёт Fria Tider. Достигнутые договорённости позволят двум крупнейшим странам мира проводить финансовые операции напрямую без лишней предварительной конвертации.

Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара США в пользу собственных национальных валют в торговых операциях. Соглашение позволит двум странам осуществлять торговые и финансовые операции напрямую без лишней предварительной конвертации, передаёт Fria Tider.

Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям ApexBrasil сообщает, что достигнутые договорённости позволят сократить затраты и будут способствовать ещё большему двустороннему торговому сотрудничеству и содействию инвестициям. На практике сделка также уменьшит влияние США в мировой экономике, поскольку две крупнейшие страны мира теперь становятся независимыми от доллара.

Согласно последним данным, Китай является крупнейшим торговым партнёром Бразилии, на долю которого приходится более пятой части всего импорта, после которого следуют США. Китай также является крупнейшим экспортным рынком Бразилии: на него приходится более трети всех экспортных товаров, пишет Fria Tider.