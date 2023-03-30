Focus: Китай создаёт новый «валютный альянс», и США туда ход заказан

На фоне боевых действий на Украине Китай создаёт новый «валютный альянс» в пику США, сообщает Focus. Ещё на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин объявил о том, что торговля нефтью и газом с Поднебесной будет осуществляться исключительно в юанях. На такой же шаг может пойти и Саудовская Аравия, что существенно ослабит эффективность американских санкций. Даже европейцы всё лучше понимают, что не стоит полностью отказываться от отношений с Пекином и бросаться в объятия Вашингтона, рассказывает немецкое издание.

Оглядываясь назад, можно сказать, что четыре года президентства Дональда Трампа смогли лишить США того господствующего положения в мире, которого они добивались больше ста лет, пишет Focus. Экс-глава Белого дома вышел из торгового соглашения о Тихоокеанском партнёрстве, ввёл торговые и таможенные ограничения на импорт из Китая. Под девизом «Америка на первом месте» Трамп обещал вернуть своим соотечественникам те рабочие места, которые ушли в Поднебесную в результате глобализации.

Действительно же эффективным решением этой проблемы могло стать увеличение инвестиций в сферу образования, чего в США не произошло. Сейчас богатые американцы могут отправить своих детей в хорошую школу. Бедные же остаются бедными, потому что у них нет такой возможности. Это и приводит к разложению среднего класса в стране, который не выдерживает кадровой конкуренции на глобальном рынке труда.

При новом президенте Джо Байдене пошлины никуда не делись. Республиканцы и демократы в целом едины в мысли, что с Китаем нужно быть «жёсткими». В результате и в Поднебесной усиливаются антиамериканские настроения. В мире происходит раскол на западное и китайское полушария, что больнее всего ударит по Европе, причём гораздо ощутимее, чем даже боевые действия на Украине.

Если США потребуют от своих европейских союзников, чтобы те полностью отказались от экономических связей с Китаем, это приведёт к тяжелейшим последствиям, продолжает Focus. В сфере производства микропроцессоров этот процесс уже идёт полным ходом. В будущем нельзя будет экспортировать в Поднебесную электронную технику с американскими чипами. Нидерланды уже выполнили это требование, что грозит стране большими финансовыми потерями. Немецкие предприятия Volkswagen и BASF вообще не смогут выжить без китайского рынка, поэтому уже строят на территории Поднебесной второй концерн.

В связи с происходящим председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон собираются совершить совместный визит в Пекин. В Брюсселе считают, что, пускай Китай и не идеальный, но в будущем связи с ним могут пригодиться. В Берлине ещё хорошо помнят, как на фоне финансового кризиса в 2008 году китайцы помогли немцам, предоставив им инвестиционный пакет в размере €460 млрд на строительство дорог и развитие инфраструктуры. А вот при Трампе отношения между Германией и США, наоборот, испортились. К тому же в Америке скоро должны пройти выборы, но даже возможный оппонент бывшего президента Рон Десантис также делает ставку на протекционизм и изоляцию, поэтому Брюсселю, Берлину и Парижу не стоит делать ставку на Вашингтон.

Победителем же из всей этой ситуации выйдет Китай, констатирует немецкое издание. Пекин знает, что нужно окружать себя теми, кто разочарован в США и их союзниках. В Шанхайскую организацию сотрудничества наряду со странами Центральной Азии также входит Россия и Индия. Турция получила статус партнёра по диалогу. Ведутся переговоры и с Ираном.

На прошлой неделе в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина глава Кремля Владимир Путин объявил о том, что в будущем вся торговля нефтью и газом между Россией и Китаем будет осуществляться в юанях. Не исключено, что Саудовская Аравия может пойти на такой же шаг, что существенно ослабит эффективность американских санкций. На фоне боевых действий на Украине Поднебесная пытается создать новый «валютный альянс», чтобы потеснить доллар США.

В глобализованном мире всё взаимосвязано и нужно заключать альянсы, объясняет Focus. В Брюсселе и Париже всё лучше понимают, что не стоит полностью отказываться от отношений с Китаем, и бросаться в объятия американцев. К тому же Пекин смог наладить дипломатические отношения со своими кровными врагами в Иране и Саудовской Аравией, что нельзя недооценивать. А ведь все конфликты в регионе — от Сирии до Йемена — напрямую или косвенно связаны с враждой между шиитским теократическим государством Ираном и суннитско-арабским миром. Поднебесная, не имеющая отношения к религиозной подоплёке конфликта и не несущая на себе бремя колонизатора, может попытаться включить все эти страны в объединение БРИКС — и так в нём будет представлена половина населения Земли без участия США.