Xinhua: эксперты объяснили, почему китайский юань стал одной из самых популярных валют в России

В 2022 году в России снизился статус доллара и евро, при этом юань стал одной из самых популярных иностранных валют. Как передаёт Xinhua, эксперты отмечают, что для этого заложил основу устойчивый рост экономики Китая и развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. А западные санкции лишь ускорили снижение зависимости Москвы от доллара и евро.

С 2022 года под влиянием перемен в международной обстановке юань постепенно стал одной из самых привлекательных иностранных валют в России в области национального дохода, торговых расчётов и финансовых инвестиций. Как пишет Xinhua, согласно данным Московской биржи, опубликованным в начале марта 2023 года, по итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России стал китайский юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США.

Как продолжает портал, в прошлом году Фонд национального благосостояния России активно поглощал юани. В конце 2022 года Министерство финансов России утвердило новую нормативную структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличилась с 30% до 60%. По словам заместителя министра финансов России Владимира Колычева, в средствах ФНБ доля евро будет обнулена в 2023 году, будут сохранены только золото, рубли и юани.

В то же время ряд российских финансовых организаций также подтвердил рост популярности юаня в международных расчётах российских компаний. Согласно отчёту Промсвязьбанка, в период с мая по октябрь 2022 года иностранные валюты использовали 15% предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Среди тех, кто рассчитывался в иностранной валюте, 31% предпочитали юань, обогнав евро(28%).

Как сказали в банке «Тинькофф», в работе с контрагентами из Китая бизнес переходит на юани. Год назад основной валютой трансграничных операций был доллар, а доля платежей в юанях колебалась в районе 10%. С начала 2022 года доля расчетов в юанях выросла до 65%и продолжает увеличиваться.

Популярность юаня среди простых россиян также растëт. По сообщениям СМИ, депозиты в юанях предлагают открыть примерно полсотни из 361 кредитной организации. Впрочем, и здесь налицо существенный рост — в начале 2022 года такие вклады были доступны клиентам всего 13 банков.

«В этом году на фоне продолжающейся дедолларизации сбережений интерес к юаням увеличится», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, добавив, что к концу года портфель средств клиентов ВТБ в китайской валюте увеличится до более чем 10 млрд юаней.

Говоря о причинах увеличения доли активов в юанях в ФНБ, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на внутреннем валютном рынке страны. Эксперты считают, что популярность юаня в России связана с корректировкой собственной политики России и постоянным развитием китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.

Что ещё более важно, устойчивый и стабильный рост экономики Китая в последние годы заложил прочную основу для интернационализации юаня.

Российская сторона с оптимизмом смотрит на перспективы международных расчëтов в юанях. Президент России Владимир Путин заявил в апреле 2022 года, что российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчётов в национальных валютах.

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли», — сказал Владимир Путин.

По словам советника по макроэкономике гендиректора «Открытие Инвестиции» Сергея Хестанова, развитие инструментов, касающихся китайского юаня, станет первой задачей российского рынка валюты. Юань широко используется в торговых расчëтах и занимает важное место в международной валютной системе.

«По объëму взаимной торговли самый значимый и перспективный партнёр России — это Китай, — говорит Хестанов. — Китайский юань смотрится интересной альтернативой во взаимных расчётах».