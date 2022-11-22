19FortyFive: в Пекине знают о слабом месте экспедиционных сил США — логистике

У действующих в отрыве от основных сил военных баз США в западной части Тихого океана в случае конфликта с Китаем будут большие проблемы с логистикой, сообщает 19FortyFive. Это признаёт военное руководство Штатов, а военная доктрина КНР прямо подразумевает нанесение ударов по цепочкам снабжения и боевого обеспечения, пишет автор материала.

Без регулярных обильных поставок вооружений, топлива и продовольствия американские вооружённые силы, размещённые в западной части Тихого океана, не смогут противостоять Китаю, и в Пекине знают это. Логистика признаётся слабым местом и в самих США: «Мы полагаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными», цитирует слова начальника штаба сухопутных войск Джеймса Макконвилла 19FortyFive.

Всемирно известный военный-теоретик Карл фон Клаузевиц в своё время выдвинул концепцию «центров тяжести» в вооружённом конфликте, подразумевая армию, столицу государства, вражеский военный союз или общественное мнение — по которым необходимо наносить постоянные удары, в прямом или переносном смысле, чтобы одержать победу. Выражаясь его языком, логистика — это центр тяжести армии США: нарушение боевого обеспечения представляет собой косвенный способ нападения на Штаты и их экспедиционные силы, действующие на большом удалении от американского континента, подчёркивает автор материала. «Снабжение, откровенно говоря, не самый привлекательный процесс в армии, но оно крайне важно», — приводит издание слова министра сухопутных войск Кристин Вормут.

Удары по судам-хранилищам, а тем более по танкерам или авианосцам вписываются в рамки китайской военной доктрины, которая предусматривает ведение «войны с уничтожением систем» превосходящего в силах противника. Задача командиров НОАК согласно генеральной стратегии — выяснить, что связывает элементы «системы» (флота, корпуса армии или экспедиционной авиации) воедино, и атаковать её «сухожилия». В случае успеха силы противника дробятся на изолированные друг от друга небольшие соединения или отдельные подразделения, которые можно сокрушить одно за другим.

Капитан Уэйн Хьюз — знаток морской тактики — определял в качестве факторов оперативной и тактической эффективности дальность стрельбы, разведку, командование и управление. Современная армия сильно зависима от электромагнитного спектра для обеспечения полноценного функционирования: системы наведения и ведения огня, радиолокационные системы и системы связи незаменимы во время вооружённого конфликта. Но опять же логистика и обеспечение куда более фундаментальны для любой армии. Экспедиционные силы, застрявшие без снабжения с моря или воздуха, по определению тактически и оперативно неэффективны, замечает 19FortyFive.

Если КНР в теории будет наносить серии ударов по американскому флоту снабжения, она сможет победить, даже не вступая в апокалиптическую битву в западной части Тихого океана. Использование таких «непрямых» действий способствовало бы целесообразному и относительно безопасному триумфу в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море или Восточно-Китайском море. Помимо полного нарушения логистики, такие действия не позволят Вашингтону выполнить свои обязательства перед союзниками в регионе. Военные лидеры США успокаивают публику, говоря об устранении недостатков в сфере снабжения, — остаётся лишь верить им на слово, ведь от этого будет зависеть всё, резюмирует автор статьи.