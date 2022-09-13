WSJ: без новой стратегии развития деньги не помогут США обойти Китай в космической гонке

Прошло 60 лет с тех пор, как президент Джон Кеннеди объявил о намерении США отправиться на Луну. В исторической речи в Университете Райса от 12 сентября 1962 года Кеннеди подтвердил приверженность Америки космической гонке с Советским Союзом. Семь лет спустя Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне, что стало одним из самых значительных моментов в истории человечества, пишет The Wall Street Journal.

Сегодня США участвуют в новой космической гонке, на этот раз — с Китаем. Причём экономическая и национальная безопасность США находятся под серьёзной угрозой. Об этом говорится в июньском докладе о состоянии космической промышленной базы США. Отчёт был обнародован на конференции, спонсорами которой выступили Космические силы США, Подразделение инноваций Пентагона и Исследовательская лаборатория ВВС. Впервые с начала проведения мероприятий в 2019 году его участники из промышленности и правительства настроены пессимистично в отношении американской космической отрасли. По их мнению, к 2032 году Китай обгонит США как доминирующую космическую державу, пишет The Wall Street Journal.

Дело не только в деньгах: годовые бюджеты НАСА ($24 млрд) и Космических сил США ($24,5 млрд) превышают официальные расходы китайского правительства на свои космические программы ($10,29 млрд в 2021 году). Важно иметь правильную стратегию по энергичному привлечению технологических инноваций частного бизнеса, чтобы лидерство Америки в космосе не застряло на стартовой площадке, как это произошло с лунной миссией «Артемида-1», сообщает The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин прямо заявлял о стратегии Китая следующее: «Исследовать огромный космос, развивать космическую промышленность и превратить Китай в космическую державу — наша вечная мечта». Развитие коммерческой космической отрасли Китая является неотъемлемой частью этого плана, «который подпадает под общую национальную стратегию и служит ей». По данным китайской информационной компании Qichacha, в настоящее время в Китае насчитывается около 95 тыс. предприятий, связанных с космосом. В 2022 году планируется совершить более 60 космических полётов и превзойти рекордный показатель прошлого года в количестве 55 успешных запусков, отмечает издание.

Если Китай добьётся доминирующего положения в космосе в ближайшие два десятилетия, это сосредоточит в руках Пекина будущее глобальных телекоммуникаций, освоение и колонизацию космоса, а также применение космических спутников и технологий в стратегических и военных целях. Если директор НАСА Билл Нельсон прав и Китай уже претендует на Луну, то ясно, что для победы в космической гонке США нужна национальная стратегия сохранения и продвижения лидерства Америки в космосе, пишет The Wall Street Journal.

По мнению эксперта, первым шагом должно стать укрепление космической промышленной базы США. Речь Кеннеди в 1962 году прозвучала в то время, когда государственные средства шли на финансирование программ «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» (более $110 млрд) и содержание американской промышленности и рабочей силы. Одновременно с этим разработанные правительством инновационные технологии для покорения космоса принесли пользу стране. Эти инновации включали в себя компьютеры, полупроводники и огнеупорные полимеры, вспоминает эксперт.

Сегодня такие компании, как SpaceX и Blue Origin, лидируют в области инноваций и производительности. Только SpaceX провела 37 орбитальных запусков в этом году. По данным американской некоммерческой организации Space Foundation, доминирование Америки в коммерческом космосе станет важной поддержкой национальной обороны и разведки США. Эти компании также являются трамплином для будущего космической отрасли, включающей экономическую деятельность на Луне и Марсе. Военные и разведывательные службы США будут зависеть от частных компаний, которые строят ракеты, запускают и отслеживают спутники, предоставляют датчики, оптическое оборудование, безопасное шифрование данных и изображений, а также обеспечивают наземную поддержку миссий в небе. Модель мобилизации в стиле Второй мировой войны для использования этой процветающей коммерческой базы для поддержки национальной безопасности является ключевой для сохранения американского лидерства в космосе, отмечает автор материала.

По мнению автора материала, космос станет следующим великим достоянием, общим глобальным ресурсом, таким как океаны или киберпространство. История показывает, что эти великие достояния неизбежно являются источником конкуренции и конфликтов, а не добровольного сотрудничества. Тот, кто господствует в космосе, определяет будущее стран. Стоит отказаться от глобалистской фантазии о том, что США, Китай и Россия будут работать вместе, чтобы сохранить свободу и открытость космоса на основе правил, пишет The Wall Street Journal.

Чтобы глобальный общий ресурс приносил пользу всем, ему нужны правила, а также создатель правил и их исполнитель. Когда речь касается морей — ими в течение 200 лет правил британский флот; в ХХ веке это были США. Учитывая то, что мы знаем о поведении Китая в других обстоятельствах, американское лидерство в космосе необходимо для будущего человечества. Сам Кеннеди сделал это замечание в своей речи в Университете Райса. «Мы отправляемся в плавание по этому новому морю, потому что нужно получить новые знания и завоевать новые права», — сказал он. «Что касается космической науки… у неё нет собственной совести. Станет ли она силой добра или зла, зависит от человека, и только если Соединённые Штаты займут главенствующее положение, мы сможем решить, будет ли этот новый океан морем мира или новым ужасающим театром военных действий». Шестьдесят лет спустя США столкнулись с аналогичным выбором, когда речь зашла о космической гонке, заключает The Wall Street Journal.