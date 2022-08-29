СNBC: запуск лунной миссии «Артемида-1» отложен из-за технических проблем

Запуск миссии «Артемида-1» был отложен из-за возникших технических проблем, сообщает CNBC. Как поясняется в статье, NASA не смогло решить проблему с температурой, выявленную в одном из четырёх двигателей менее чем за два часа до окончания обратного отсчёта.
NASA отложило запуск миссии «Артемида-1» из-за возникших технических проблем, в результате чего дебют ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и долгожданная беспилотная миссия на Луну корабля Orion оказались перенесены на более позднюю дату, сообщает CNBC.
Агентство планировало запустить миссию «Артемида-1» со стартовой площадки космического центра имени Кеннеди в течение двухчасового окна запуска, которое открывалось в 8:33 утра по времени Восточного побережья США.
Но NASA не смогло решить проблему с температурой, выявленную в одном из четырёх двигателей, работающих на жидком топливе. Эта проблема была выявлена менее чем за два часа до окончания обратного отсчёта.
В сообщении в блоге NASA говорится, что «инженеры сейчас изучают варианты сбора как можно большего количества данных».
«Ракета и корабль миссии «Артемида-1» находятся в стабильном, безопасном состоянии», — заверили в NASA.
Агентство в понедельник также обнаружило утечку водорода в двигателях и трещину в материале системы тепловой защиты, однако эти проблемы были решены до запланированного окна запуска, говорится в статье.
У NASA есть резервные даты запуска — 2 и 5 сентября, хотя пока неизвестно, будут ли проблемы решены к этому времени, отмечает CNBC.
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