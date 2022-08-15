Das Erste: стратегия возвращения США на Луну связана с рисками

США планируют осуществить возвращение на Луну к 2025 году, пишет Das Erste. Спутник Земли представляет для NASA как экономическую, так и научную ценность. Однако эксперты отмечают, что ставка США на частные космические компании может не оправдаться: некоторые из них выходят из проекта или объявляют о своём банкротстве.

В США строят планы по возвращению на Луну, пишет Das Erste. В конце августа этого года может быть произведён запуск корабля «Орион», целью которого будет совершить полный оборот вокруг земного спутника. В 2024 году планируется уже пилотируемый облёт Луны в рамках проекта Artemis-2, а спустя ещё год планируется уже высадить астронавтов на лунную поверхность во время миссии Artemis-3.

Рассуждая о причинах американских намерений, Das Erste напоминает, что в 2004 году бывший тогда президентом США Джордж Буш заявил, что американцы разделят космос на две части. По словам немецкого экс-астронавта Ульриха Вальтера, это означает, что часть космоса до Луны будет коммерциализирована, а часть космоса за Луной станет целью исследований NASA.

Кроме того, Луна служит американцам в качестве перевалочного пункта на Марс, являющегося долгосрочной целью NASA, отмечает Вальтер. Однако Луна и сама по себе представляет интерес, отмечает Das Erste. В частности, на Луне есть водяной лёд: его можно использовать не только для питьевой воды, но и для производства топлива для ракет. Таким образом, Луна может стать космической заправкой на пути к Марсу, отмечает Вальтер.

Также учёных интересует обратная Луны, пишет Das Erste. Там можно установить телескопы для наблюдения за глубинным космосом. Более того, учёные надеются, что с помощью исследования лунных пород удастся больше узнать об истории самой Земли.

Как отмечает издание, в отличие от 60-х годов прошлого века, нынешние лунные планы не сопровождаются конкуренцией между США и Россией. NASA своим главным конкурентом считает Китай. При этом американская лунная стратегия не лишена риска, отмечает эксперт Уве Градволь. Он отмечает, что за разработку лунных аппаратов отвечают частные фирмы, что не всегда надёжно. «Из пяти отобранных предприятий одно вышло из проекта уже через два месяца, ещё одна недавно начала процесс банкротства, а ещё одна была создана с нуля на базе обанкротившейся компании», — приводит издание слова Градволя.