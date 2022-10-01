Global Times: в международной торговле Россия делает ставку на юань вместо доллара

Столкнувшись с западными санкциями, Россия всё чаще использует в межународных расчётах юань, пишет Global Times. Как отмечают эксперты, Москва не только увеличила использование юаня в набирающей обороты торговле с Пекином, но и начала использовать китайскую валюту для расчётов в торговле с другими странами и регионами.

Активы, деноминированные в юанях, завоёвывают популярность на российском рынке по мере того, как двусторонняя торговля набирает обороты, сообщает Global Times. Об этом заявил китайский эксперт после того, как крупнейшая российская биржа предсказала, что объёмы торгов валютной пары юань-рубль в следующем году превысят оборот по доллару.

Столкнувшись с санкциями со стороны Запада, Россия сокращает использование доллара США и евро, одновременно увеличивая расчёты в местных валютах во внешней торговле, сообщил директор Института евразийских исследований Шанхайского университета политических наук и права Ли Синь.

Страна не только увеличила использование юаня в набирающей обороты торговле с Китаем, но и начала использовать китайскую валюту для расчётов в торговле с другими странами и регионами, такими как Индия, отметил Ли. Сообщается, что крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement заплатил в китайских юанях за партию угля от российского производителя СУЭК.

В дополнение к торговым расчётам некоторые российские бизнес-гиганты также начали выпускать облигации, деноминированные в юанях. В августе торговый оборот валютной пары юань-рубль превысил 6,9 млрд рублей, что в 61 раз больше, чем в декабре прошлого года.

За последние годы Китай и Россия расширили сотрудничество в экономической и торговой сферах, отмечает газета. В 2021 году двусторонний товарооборот достиг показателя в $146,87 млрд, увеличившись на 35,9% в годовом исчислении. Согласно данным Министерства торговли Китая, Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы двенадцатый год подряд.

По данным Главного таможенного управления, за первые восемь месяцев этого года двусторонний товарооборот составил 117,2 миллиарда долларов, увеличившись на 31,4 процента в годовом исчислении. Ожидается, что двусторонняя торговля между Россией и Китаем достигнет нового максимума в этом году.

По словам Ли, очевидно, что юань имеет преимущества для российского бизнеса, ищущего альтернативы доллару США или евро, учитывая статус Китая как второй по величине экономики мира и крупнейшего торгового партнёра для более чем 120 стран и регионов.