Bloomberg: Россия и Китай наращивают торговлю в национальных валютах

Россия и Китай всё активнее отказываются от доллара во взаимных расчётах, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это делается в рамках стратегии по снижению рисков от излишней зависимости от финансовой системы с доминированием американской валюты.

Зарождающийся многополярный мир теперь распространяется и на финансовые рынки, пишет Bloomberg: главные конкуренты США — Россия и Китай — наращивают обоюдную торговлю в национальных валютах.

Как отмечает издание, месячные объёмы пары рубль-юань выросли до $4 млрд с момента начала украинского кризиса. Этот показатель является признаком того, что Россия всё активнее обращается к китайскому рынку с целью заменить западные товары. Китай же за счёт этого получает дополнительный толчок к интернационализации своей валюты.

По словам аналитика Сбербанка Юрия Попова, основными игроками на рынке обмена юаня и рубля являются корпорации и банки, однако есть также и активный интерес со стороны инвесторов розничной торговли.

Как пишет Bloomberg, за май этого года на московской бирже на рубли было обменяно около 25,91 млрд юаней. Это почти в 12 раз больше, чем за минувший февраль. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Стивена Чу, Россия будет и дальше наращивать торговлю в юанях, а также нарастит хранящиеся в юанях резервы. Кроме того, смягчение карантинов в Китае приведёт к повышению спроса на нефть, что также придаст российско-китайской торговле новую динамику.

Наращивание торговли в национальных валютах между Россией и Китаем является частью широкой стратегии снижения рисков, набирающей популярность среди развивающихся стран, пишет Bloomberg. К примеру, Саудовская Аравия планирует перевести часть своих нефтяных контрактов в юани, а Индия переходит с Россией на расчёт в национальных валютах. Центральные банки по всему миру диверсифицируют свои резервы, сокращая долю доллара. Согласно данным МВФ, в конце 2020 года доля доллара в мировых валютных резервах составляла 59%, что является самым низким показателем за последние 25 лет.

Как отмечает издание, санкции США против России обнажили Китаю его собственную уязвимость: любой геополитический спор между Вашингтоном и Пекином может привести к тому, что КНР будет изолирована от мировой финансовой системы, в которой доминирует доллар. Что же касается России, то для неё переход на расчёт в национальных валютах связан со значительной экономической взаимосвязью с Китаем.