Обозреватель NI призвал США не допустить дальнейшее укрепление рубля

Дальнейшее укрепление курса рубля возложит на западные страны дополнительные затраты при покупке российских энергоресурсов, заявил в статье для National Interest Аксель де Верну. По словам обозревателя, решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному укреплению рубля.

Взаимосвязь между финансовой и геополитической мощью является неизменной тенденцией на протяжении всей истории человечества. Как отмечает обозреватель National Interest Аксель де Верну, для того, чтобы страна могла наращивать свои вооружённые силы, внедрять инновационные технологии и поддерживать продуктивную рабочую силу, она должна иметь прочную экономическую базу. По мере сокращения разрыва между китайским и американским военным потенциалом, доллар США остаётся доминирующей валютой. В связи с этим обозреватель задаётся вопросом, можно ли принимать этот факт как должное или китайско-российский альянс представляет ощутимую угрозу финансовой гегемонии Вашингтона?

Как пишет де Верну, скорость и масштабы подъёма Китая были предметом ожесточённых дебатов на протяжении десятилетий, однако недавние заявления американских официальных лиц дали понять, что Соединённые Штаты больше не пользуются «беспрецедентным геополитическим превосходством», как было в годы после Второй мировой войны.

В сентябре 2021 года руководитель программного обеспечения Пентагона Николя Шайан подал в отставку, сославшись на своё разочарование тем, что Министерство обороны не делает достаточно для того, чтобы сравниться с китайскими достижениями в области программного обеспечения, искусственного интеллекта и кибернетических возможностей. За несколько месяцев до этого адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино предупредил членов комитета по вооружённым силам сената о том, что превосходство страны на море теряется перед лицом быстрого развития Китая. Совсем недавно, во время выступления с изложением стратегии администрации президента Джо Байдена в отношении Поднебесной, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Пекин постепенно наращивает «экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь», чтобы заменить международный порядок, основанный на правилах, во главе с США.

Однако пока это не отражается на валюте. Прежде всего в связи с тем, что мировая экономика по-прежнему опирается на финансовые институты, управляемые Соединёнными Штатами, и в ближайшее время это не изменится.

По данным де Верну, доля валютных операций с использованием доллара оставалась стабильной в течение двух десятилетий, предшествовавших рецессии, вызванной пандемией коронавируса, и в 2019 году достигла 88%. Кризис в сфере здравоохранения, заставивший страну сосредоточиться прежде всего на внутренних проблемах, и нарушение цепочек поставок привели к дефициту бюджета США, что сделало доллар менее привлекательной валютой. В результате впервые с 1997 года доля доллара в мировых валютных резервах упала ниже 60% в 2020 году. Хотя казалось, что это предвещает начало конца американской финансовой гегемонии, доллар начал отыгрывать свои позиции, несмотря на тревожно высокий уровень инфляции. А борьба в мире с экономическими последствиями пандемии, а также с нехваткой продовольствия, усугубляемой российской спецоперацией на Украине, способствовали тому, что стоимость доллара США достигла самого высокого уровня с 2002 года.

Во многом этот успех объясняется ролью доллара в качестве мировой резервной валюты. В четвёртом квартале 2019 года в центральных банках мира было размещено $6,7 трлн, что обеспечивает Вашингтону уникальную степень переговорной силы и влияния за рубежом от решений, которые принимает казначейство США внутри страны.

Сохранение такого привилегированного положения даёт значительные преимущества, которые окажутся решающими во время борьбы за власть. И хотя Китай стал более мощным в военном и экономическом отношении, юань использовался только в 2,7% международных платежей в 2021 году, значительно уступая 40,51% для доллара и 36,65% для евро.

Тем не менее, после начала спецоперации России на Украине, кажется, что ситуация меняется — возможно, не окончательно, но таким образом, что это должно обеспокоить американских политиков. По мнению де Верну, в рамках своего альянса Россия и Китай пытаются привлечь другие страны к заманчивой альтернативе, конечной целью которой является создание финансовой системы, полностью независимой от контроля Вашингтона. Как считает обозреватель, с помощью России Китай постепенно стремится подорвать финансовую гегемонию США.

После того как западные страны объединились для введения санкций против России, одним из первых ответных шагов Путина стало принуждение европейских стран, зависящих от импорта российских энергоносителей, платить за поставки в рублях или золоте. И «это влечёт за собой ряд последствий».

Так как рубль исторически сильно зависит от цен на энергоносители, учитывая важность экспорта энергоносителей для российской экономики, дефицит нефти и газа на мировых рынках привёл к росту стоимости рубля «в самоподдерживающемся цикле». По словам де Верну, к удивлению многих западных аналитиков, рубль стал одной из самых успешных валют в мире, поскольку российский центральный банк делает всё возможное, чтобы остановить поток доллара и евро. Благодаря контролю за движением капитала и правилам, требующим от российских инвесторов конвертировать излишки доходов в рубли, стоимость рубля возросла и даже превысила уровень до начала спецоперации.

При этом если рубль продолжит укрепляться в течение следующих нескольких месяцев, западным странам придётся тратить больше средств на конвертацию своих валют в рубли, чтобы оплачивать необходимый импорт энергоносителей. Это не только повышает мировой спрос на рубли, но и демонстрирует правительствам других стран, что российская национальная валюта способна противостоять санкциям со стороны крупнейших западных стран.

Помимо этого, Россия работает над созданием альтернативы SWIFT. В 2014 году, в тот же год, когда Россия аннексировала Крым*, Кремль создал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — рублёвую платёжную систему, которая должна стать альтернативой SWIFT. Пекин последовал примеру Москвы год спустя, развернув систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS).

По отдельности каждая инициатива вряд ли сможет подорвать глобальный охват SWIFT, однако на это способны совместно принимаемые меры. Как пишет в своей статье для National Interest де Верну, для того чтобы оказать хоть какое-то влияние, одной из первых целей Москвы и Пекина будет экономическая сфера, поскольку она является предпосылкой для геополитического влияния.

По его словам, Китай и Россия уже обсудили объединение своих финансовых систем, причём Москва заверила Пекин, что готова использовать юани в своих валютных резервах для ускорения этого процесса. Всё это позволяет обозревателю сделать вывод, что страны стремятся подорвать глобальную гегемонию доллара США.

При этом он утверждает, что наибольшее беспокойство вызывает Китай, который активно занимается разработкой цифрового юаня. Электронная валюта, оторванная от американского финансового надзора, будет способствовать беспрепятственному расширению китайской инициативы «Один пояс — один путь», так как Вашингтон не сможет отслеживать транзакции между Пекином и развивающимися странами. Более того, даже без учёта цифровой валюты юань уже угрожает заменить доллар на ключевых рынках, что «может оказать огромное влияние на безопасность США».

Впрочем, это не означает, что доллар ждёт неминуемое падение. Путин выразил сомнение по поводу полного изъятия доллара из Центрального банка России. «Хотя Пекин, несомненно, укрепляет свой военный потенциал, ему ещё предстоит пройти долгий путь до полного уничтожения доллара», — полагает де Верну.

У Соединённых Штатов есть инструменты, чтобы дать отпор китайским и российским попыткам подорвать их финансовую гегемонию, но они не хотят их использовать. Так, дипломатические визиты в зарубежные страны для налаживания экономических отношений, как, например, недавний визит Байдена в Азию, происходили слишком редко при его предшественниках. И самое главное, США не сделали достаточно для противодействия развитию Китая, что привело к тому, что они не смогли сопоставить цифровой юань с цифровым долларом и пассивно позволили китайско-российским связям укрепиться. Если Вашингтон хочет оставаться у руля международного порядка, основанного на правилах, им придётся решать серьёзные проблемы, направленные на подрыв их глобальной финансовой гегемонии.