Resalat: у российского рубля нужно поучиться секретам успеха

Российский опыт следует считать самым успешным в истории человечества опытом противодействия экономическим санкциям, носившим беспрецедентный характер. Как пишет Resalat, курс рубля к доллару и евро максимально укрепился, выйдя не просто на уровень до начала спецоперации на Украине, но и достигал даже тех цифр, которые курс российской валюты демонстрировал ещё в начале 2014 года.

Загадка нынешнего высокого курса рубля по отношению к самым авторитетным валютам мирового рынка, доллару и евро, не только в том, что рублю удалось его достичь в период боевых действий и экономических санкций. Как пишет Resalat, загадка ещё также в том, что курс рубля к доллару и евро укрепился максимально, выйдя не просто на уровень до начала спецоперации на Украине, но и достигал даже досанкционных показателей — тех цифр, которые курс российской валюты демонстрировал еще в начале 2014 года.

Как продолжает издание, дефолт и обвал российской экономики, что предрекали многие западные комментаторы и наблюдатели, не состоялся, и теперь уже западноевропейские и американские аналитики вынуждены решать задачу, которая пока кажется мало выполнимой: как обойти собственные ограничения так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем.

Нынешнее укрепление рубля стало причиной, по которой многие западные СМИ и авторитетные издания, специализирующиеся на мировой экономике и рынках, стали называть российскую валюту самой «успешной и эффективной» в мире. Российский рубль занял в списке «самых успешных» валют первое место, потеснив прежде находившийся там бразильский реал. А всего за первые два квартала нынешнего года российский рубль укрепился относительно доллара более чем на 12%. Но у всех, помимо удивления успешным поведением российской валюты в нынешних условиях, также возникает вопрос, в чём причины такого успеха.

То, что называют в качестве ответа на данный вопрос прежде всего, — это жёсткая финансовая политика российского правительства, а также те ограничения, которые были введены на все сделки с российским рублём из-за санкций. Эти, достаточно простые и очевидные меры, сразу привели к росту спроса на российскую валюту. И едва только курс рубля начал расти, спрос на рубль тоже стал расти уже сам по себе.

Далее, когда первые, довольно простые шаги дали результат, российское правительство постановило, что так называемые недружественные России страны далее обязаны оплачивать поставляемый Россией природный газ в рублях. Газ, в котором крайне нуждается Европа, и найти альтернативу которому требует времени и также требует инфраструктуры, которой у Европы в настоящий момент нет.

Москва потребовала у своих покупателей природного газа оплачивать долг исключительно в рублях и открывать для этого специальные платёжные счета в «Газпромбанке». Чтобы у Европы развеялись последние сомнения относительно того, что это не просто некая угроза или шантаж, а реальное требование Москвы, поставки российского газа в Польшу и Болгарию были прекращены.

Как заключает издание, противостояние России санкциям, беспрецедентным по своему масштабу, было столь успешным, что порой кажется: Россия заранее, до их введения, даже ещё не зная, что именно это будут за санкции, начала к ним готовиться. Согласно данным российского Центробанка, общая стоимость накопленных резервов по состоянию на январь 2022 года составила более $630 млрд. Это были главным образом золото и валюта — те параметры, которые как раз сейчас стали очень ограниченными. Россия, таким образом, превратилась в крупнейшую в мире страну — держателя валютных резервов.

«Российский опыт, наверное, пока следует считать самым успешным в истории человечества опытом противодействия экономическим санкциям. Причём некоторые из этих санкций носили поистине беспрецедентный характер, поскольку ранее никогда и ни против кого не вводились», — пишет Resalat.