«Пора положить конец ещё одной ненужной, необъявленной вечной войне», — пишет бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в The American Conservative. Он отмечает, что у США нет ни заинтересованности, ни права вести войну на территории Сирии. По его словам, Америке нужно вывести оттуда своих военных и дать силам региона договориться.

«На американском поле боя никогда не заходит солнце», — пишет бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в The American Conservative. Так, в Сирии случился новый обстрел, в результате которого один американец был убит и несколько других получили ранения. «Сирийская гражданская война пошла на убыль, и президент Башар Асад, похоже, вышел победителем», — отмечает журналист. Он контролирует примерно две трети своей страны, но сирийские города разрушены, а люди обеднели, сотни тысяч сирийцев погибли.

Территорию вокруг города Идлиб на северо-западе страны контролируют джихадисты при поддержке Турции. На остальной территории обитают сирийские курды вместе с американскими войсками. И президент США Джо Байден говорит, что они намерены сохранить там американский контингент.

«Вашингтону было глупо вмешиваться ещё в одну чужую гражданскую войну после Ливана, Афганистана, Ливии и Вьетнама», — пишет автор статьи. При этом госсекретарь Хиллари Клинтон сначала объявила Асада реформатором, а потом «совершила поразительный политический пируэт» и заявила, что его необходимо отстранить от должности. Это отбило и у Асада, и у его противников желание вести переговоры, поскольку сам Асад уходить не собирался, а его противники ожидали, что Вашингтон добьётся своего и его устранит.

Администрация Обамы говорила о Сирии со стороны морали, но при этом Штаты сами поддерживали повстанцев так, что это дало почву для роста «Исламского государства»*. Единственным успехом Вашингтона автор статьи называет помощь сирийским курдам.

По сути, Штаты и не были серьёзно заинтересованы в конфликте. Сирия не представляла угрозы ни Америке, ни даже Израилю. А вот для России и Ирана выживание Асада было гораздо важнее, чем для США — его свержение. «Освобождение арабских народов никогда не было приоритетом для Вашингтона, который поддерживал жестокие автократии в Египте, Саудовской Аравии, Бахрейне и других государствах», — пишет автор статьи.

Вмешательство США лишь продлило боевые действия: они даже не свергли Асада, не говоря уже о создании стабильного демократического правительства. Впрочем, и в других местах поведение Вашингтона было гораздо более разрушительным, чем поведение ИГ*, отмечает американский политолог. Администрация Буша «взорвала Ирак», администрация Обамы помогла свергнуть Каддафи в Ливии, спровоцировав десятилетие периодических боёв.

«Присутствие Америки в Сирии сегодня не имеет смысла», — уверен автор статьи. При этом время от времени там происходят атаки, в которых гибнут американцы.

Президент Дональд Трамп хотел вывести войска из Сирии, но ему помешали. В итоге Штаты ввели экономические санкции против уже обедневшего сирийского народа, считая их «средством создать «трясину» для России». Но Россия их и не замечает, а сирийский народ продолжает страдать. Утверждение американских политиков, что санкции заставят Асада, пережившего десятилетие гражданской войны, уйти, «более чем смехотворно». Автор статьи отмечает, что санкции в отношении Сирии оказались не более эффективны, чем санкции в отношении Ирана. И тем более политические переговоры не смогут заставить Асада уйти, уверен Дуг Бэндоу.

Что до целей Штатов в Сирии, то администрация говорит то про «поддержку друзей и союзников в регионе», то про «смягчение человеческих страданий, расширение гуманитарного доступа, нетерпимость к нарушениям прав человека». Но автор статьи настаивает: Вашингтон не имеет права вторгаться в другую страну, постоянно оккупировать её и вечно вести войну, потому что когда-то там существовала враждебная сила. «Поддержка союзников, друзей, гуманитарная помощь и права человека не являются конституционным основанием для ведения войны».

Дамаск старается не вступать в конфронтацию с американскими военными, хотя имеет на это право. Москва тоже пытается избегать прямого контакта. И только силы, за которыми стоит Иран, периодически наносят удары по американским объектам.

«Американцы по праву устали от бесконечных войн ради глупых и даже легкомысленных целей», — пишет автор статьи. По его словам, единственный аргумент в пользу того, чтобы остаться, — это мысль о том, сколько уже было вложено в эту войну, что вести её нужно до тех пор, пока не получится заявить об успехе.

Но другие страны ждать не хотят. При посредничестве России проходят переговоры между Сирией и Турцией, в результате которых, возможно, Турция уйдёт с территории Сирии. Если Дамаск договорится с сирийскими курдами, то это позволит Асаду воссоединить страну. И даже монархии Персидского залива движутся к восстановлению дипломатических отношений с правительством Асада.

«Естественно, Вашингтон недоволен тем, что его союзники пренебрегают его диктатом». Двадцать бывших чиновников США выступили с заявлением, в котором потребовали, чтобы администрация Байдена помешала процессу «нормализации режима Асада».

«За последние два десятилетия США сделали больше, чем кто-либо другой, для подрыва безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Вашингтону следует вывести военных и оставить Сирию её соседям. Позвольте им восстановить отношения, предложите помощь и содействуйте политическим реформам. Администрация также должна отменить экономические санкции против сирийского народа, — предлагает автор статьи в The American Conservative. — Пора положить конец ещё одной ненужной, необъявленной вечной войне».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.