Асад: Запад прикрывается разговорами о свободе и демократии, чтобы подчинить себе другие страны

Многолетняя война в Сирии доказала, что действия западных правительств идут вразрез с их заявлениями. Такое мнение высказал президент страны Башар Асад. По его словам, Вашингтон вместе с его союзниками преследуют единственную цель — трансформировать другие государства и превратить их в собственных вассалов, сообщает Press TV.

Поддерживаемая из-за рубежа многолетняя война в Сирии доказала, что все действия Запада идут вразрез с его заявлениями о демократии и гуманитарных принципах. Такое мнение в недавнем интервью высказал лидер страны Башар Асад, сообщает Press TV.

По мнению сирийского президента, США со своими союзниками пытаются «трансформировать другие страны и превратить их в вассалов». При этом они выставляют себя поборниками движений, выступающих за свободу и демократию.

«Свобода — красивый термин. Но она может подразумевать свободу человека убивать, разрушать и совершать дурные поступки. А демократия для Запада означает быть его агентом и подчиняться ему», — отметил Асад.

Президент также признался, что в какой-то момент некоторые правительства призывали его подать в отставку в обмен на предоставление иммунитета. «Они давно отказались от этих попыток и поняли, что Сирия полностью понимает политику Запада и что она нас больше не обманет», — подчеркнул президент.

Вашингтон и его союзники вторглись в Сирию в 2014 году под предлогом борьбы с «Исламским государством»*. Коалиция во главе с США сохраняет своë незаконное присутствие на территории арабской страны, несмотря на то что Дамаск и его союзники победили ИГИЛ в конце 2017 года, обращает внимание телеканал.

Правительство Асада неоднократно призывало Совбез ООН положить конец американской оккупации, направленной на разграбление природных ресурсов страны. Примечательно, что даже бывший президент Дональд Трамп несколько раз признавал, что войска США находились в Сирии из-за еë нефтяных богатств, напоминает Press TV.