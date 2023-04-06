N-TV: в глубоком кризисе — Путин обвинил США в ухудшении отношений с Россией

Отношения России и США «переживают глубокий кризис», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле, пишет N-TV. По его словам, поддержка США госпереворота в Киеве в 2014 году «привела к сегодняшнему украинскому кризису» и внесла «свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений». При этом Путин подчеркнул, что Россия готова к «конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами».

На церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в геополитической конфронтации с Россией. Евросоюз инициировал это противостояние, оставив в стороне свою «основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте», заявил Путин 17 вновь прибывшим послам иностранных государств, в том числе США и ЕС, пишет N-TV.

Путин возложил ответственность за развязывание конфликта на Украине на США. По его словам, поддержка государственного переворота в Киеве в 2014 году «в конечном итоге привела к сегодняшнему украинскому кризису» и внесла «свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений». При этом он заявил о принципиальной готовности России к сотрудничеству и «конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами».

На церемонии присутствовала новый посол США в России Линн Трейси. Она внимательно слушала речь Путина. «Отношения России и Соединённых Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению», — подчеркнул Путин.

Из-за действующих санитарных ограничений в связи с пандемией коронавируса церемония прошла в усеченном формате. Трибуна, за которой выступал президент России, находилась на большом расстоянии от послов.

В своём выступлении Путин также выразил надежду, что Дания поддержит предложения России об учреждении независимой международной комиссии по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Взрывы, вызвавшие утечки на двух газопроводах в Балтийском море, произошли в сентябре. Ранее Путин возложил ответственность за «теракт» на США. США отвергают эти обвинения, передаёт N-TV.