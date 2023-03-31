N-TV: новая внешнеполитическая концепция России — США объявлены главным противником Москвы

Россия приняла новую внешнеполитическую концепцию, в которой США названы главным инициатором и проводником антироссийской линии в мире, а Запад объявлен экзистенциальной угрозой, сообщает немецкий телеканал N-TV. При этом Москва не считает себя врагом Запада и ожидает, что Запад признает бесперспективность конфликта с Россией.

Россия приняла новую внешнеполитическую стратегию, в которой Запад объявлен «экзистенциальной» угрозой, а США — главным противником Москвы, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Необходимость новой стратегии вызвана нынешними потрясениями в международной сфере, объяснил президент Владимир Путин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о реакции Москвы на «экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, исходящих от действий недружественных государств».

США являются «главным инициатором и проводником агрессивной антироссийской политики коллективного Запада», говорится в документе.

В новой внешнеполитической стратегии Москва относит к «недружественным» около 20 государств. Среди них США, Германия, Великобритания и Польша. Все они ввели масштабные санкции против Москвы из-за военной спецоперации России на Украине, поясняет немецкий телеканал. Лавров особо обвинил США в том, что они являются главной движущей силой антироссийской линии в мире. По словам главы российского МИД, Вашингтон и его союзники ведут «гибридную войну» против Москвы.

Как отмечает N-TV, одним из приоритетов в тексте нового документа названа борьба с «русофобией» и защита русского языка, культуры, спорта и церкви. Россия не считает себя врагом Запада и ожидает, что Запад признает «бесперспективность конфликта с Москвой». По данным немецкого телеканала, новая стратегия также включает углубление отношений с «дружественными глобальными центрами силы». В этом контексте прямо упомянуты Индия и Китай. Кроме того, в докладе подчёркивается важность подъёма и развития Африки.

В 42-страничной концепции особенно чётко описывается противостояние с США. Соединённые Штаты названы в документе «источником основных рисков для безопасности России, международного мира и сбалансированного, справедливого и устойчивого развития человечества». Россия будет ориентировать свою политику соответствующим образом. Москва будет позиционировать себя по отношению к другим странам так же, как они ведут себя по отношению к России. Однако «остатки господства» США и других «недружественных государств» должны быть ликвидированы.

Как утверждает N-TV, на фоне военной спецоперации на Украине Россия провозглашает своей главной целью превращение ближнего зарубежья — то есть бывших советских республик — в «зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания».

Россия разработала свою новую доктрину в свете напряжённых отношений с Западом после начала спецоперации на Украине, поясняет немецкий телеканал. Представляя документ, Владимир Путин отметил, что кардинальные изменения в международных отношениях заставили Москву внести существенные коррективы и в стратегическое планирование, заключает N-TV.