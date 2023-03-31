Углубление отношений с Китаем и Индией и укрепление суверенитета — Bloomberg о новой Концепции внешней политики России

Утверждённая Владимиром Путиным новая Концепция внешней политики России направлена на противостояние США и их союзникам, а также на углубление отношений с Китаем и Индией, пишет Bloomberg. Между тем, несмотря на всю критику в адрес Вашингтона, в документе говорится о заинтересованности Москвы в «мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов».

Российский президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России, которая направлена на противостояние США и их союзникам, пишет Bloomberg.



В этом 42-страничном документе говорится, что в международных отношениях наступила «эпоха революционных перемен».



Согласно этой концепции, США являются «источником основных рисков для безопасности Российской Федерации», а большинство государств Европы проводят «агрессивную политику», направленную на подрыв суверенитета России.



В документе также говорится, что Москва намерена углублять отношения с Китаем и Индией и сделать военную помощь латиноамериканским странам, подвергающимся «давлению США», приоритетом своей внешней политики.



Тем не менее даже после резкой критики в адрес Вашингтона Россия заявила, что заинтересована в «мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов» с учётом их статуса крупнейших ядерных держав мира.



На совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин заявил, что эта концепция направлена на «укрепление суверенитета» и «служит прочной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам».



По его словам, Россия будет стремиться расширять связи с «конструктивно настроенными партнёрами» и создавать «условия для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране».



Выступая на этом же совещании, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва сталкивается с «экзистенциальной» угрозой со стороны США и их союзников, которые ведут «гибридную войну» с целью ослабить Россию.



Российский министр также отметил, что новая внешнеполитическая концепция допускает «использование Вооружённых сил для отражения или предотвращения вооружённого нападения на Россию и её союзников», сообщает Bloomberg.