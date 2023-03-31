Британский политолог: Россия преуспела в «применении» ядерного оружия против Запада — и ей даже не понадобилось запускать ни одной ракеты

Кремль сумел успешно воспользоваться ядерной риторикой, чтобы сдержать Запад от более решительных шагов в плане поддержки Украины, считает британский исследователь Кир Джайлс. Как пишет эксперт в материале для CNN, Западу пора прекратить реагировать на предупреждения Москвы так остро.

То, как западные СМИ подали озвученные на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным заявления по поводу размещения тактических ядерных вооружений в Белоруссии, почти наверняка стало для Москвы очень приятным сюрпризом — и продемонстрировало, насколько неадекватно на Западе реагируют на «ядерное запугивание» со стороны Кремля, пишет в своём материале для CNN британский политолог Кир Джайлс. Как полагает Джайлс, Россия по существу «уже «применила» ядерное оружие», не запуская никаких ракет, и применила притом весьма успешно — ведь ей удалось «пустыми угрозами о ядерных ударах» удержать Запад от оказания Украине полноценной поддержки в сопротивлении российским войскам.

По мнению эксперта, чуткая реакция западных стран на новые заявления российского лидера явно чрезмерна, ведь он не сказал практически ничего нового: о планах разместить ядерные вооружения на белорусской территории в Кремле говорят с середины прошлого года, поэтому единственной неизвестной доселе деталью в выступлении Путина на прошлой неделе стали конкретные сроки этого размещения. Как отмечает эксперт, многие СМИ также сообщали, что такой шаг Москвы стал ответом на намерения Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном — но и это тоже является преувеличением: в опубликованной позже полной версии интервью Путина он сам признаёт, что размещение тактических вооружений в Белоруссии планировалось давно и было начато вне контекста политики Лондона.

Россия, несомненно, будет пытаться извлечь максимальную выгоду из перемещения дальнобойных ракетных комплексов к западным рубежам — тем более что к подобной стратегии она уже когда-то прибегала, начав развёртывать «Искандеры» в Калининградской области, рассуждает Джайлс. По мысли политолога, в Москве уже давно усвоили, что упоминания о перемещениях сил могут производить нужный ей эффект, даже когда не содержат никаких новых данных, ведь «память коллективного Запада слишком коротка». Так случилось и в этот раз — громко объявившие о заявлениях Путина западные СМИ опомнились и начали разбирать их по существу только спустя сутки, но к тому времени «уже было поздно», сетует аналитик.

Как полагает эксперт, успешно отвадить Запад от оказания поддержки Киеву при помощи ядерной риторики Москве удалось не только благодаря всем тем заявлениям, которые успел сделать Владимир Путин с начала российской спецоперации на Украине. На деле этот успех стал плодом целой кампании, в которой были задействованы все доступные Москве информационные ресурсы, включая её «агентов влияния, внедрённых по всему Западу», убеждён он. По мнению Джайлса, все они распространяют одну-единственную мысль — о том, что противостоять России нельзя, потому что такое противостояние спровоцирует ядерную войну.

Об успехе этой «кампании» свидетельствует хотя бы то, какие изменения успела претерпеть внутриполитическая риторика на Западе: теперь там говорят уже не об управляемом обострении конфликта и не о том, как сдержать Россию, а о том, как избежать обострения вовсе, констатирует Джайлс. «В результате Путин получил полную свободу действий», — пишет он.

Россия по сути воспользовалась ядерным оружием как лазейкой для того, чтобы «избежать последствий за свои действия на Украине», а помогла ей это сделать нынешняя информационная экосистема, которая имеет тенденцию к преувеличению ядерных угроз — и дело здесь не только в российских «пропагандистах»: западные СМИ также принимают в этом самое активное участие, поясняет автор.

Вместе с тем, хотя до сих пор угрозы России оказывались «пустыми», вероятность того, что Путин в итоге всё же нанесёт ядерный удар, всё же существует, особенно если российский лидер начнёт думать, что польза от такого решения перевесит вред, предупреждает Джайлс. Чтобы снизить эту вероятность до нуля, необходимо, чтобы другие страны кардинальным образом пересмотрели политику сдерживания в отношении России, уверен эксперт. По мнению политолога, Москва вполне может считать, что в случае применения ядерного оружия её ждут относительно мягкие последствия, которые она сможет вынести — и Запад должен сделать всё возможное, чтобы она поняла, что это не так.