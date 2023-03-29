WSJ: симметричный ответ — США прекратили передавать России данные о своих стратегических ядерных силах

Соединённые Штаты перестали передавать России информацию о своих стратегических ядерных силах в рамках договора СНВ-III, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, такой шаг Вашингтон сделал в ответ на приостановку Москвой участия в договоре.

США уведомили Россию о том, что больше не будут передавать ей данные о своих стратегических ядерных силах в ответ на решение Москвы приостановить участие в договоре СНВ-III, регулирующем количество ядерного оружия большой дальности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как уточнил в разговоре с журналистом издания анонимный представитель администрации президента США Джо Байдена, такая мера стала первым ответным шагом Вашингтона на действия Москвы, а её цель — «подтолкнуть Россию к тому, чтобы вернуться к соблюдению условий договора».

О прекращении обмена данными в рамках СНВ-III в понедельник уведомила российского замминистра иностранных дел Сергея Рябкова заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, говорится в материале WSJ. По информации газеты, в ходе телефонных переговоров между чиновниками Дженкинс сначала предложила продолжить обмен данными, однако после того, как российская сторона сообщила, что не станет передавать информации о своих ядерных силах, американская заявила, что ответит тем же.

По данным газеты, часть американских официальных лиц считают, что новый шаг Вашингтона был необходим, поскольку без него США не смогут чётко дать Москве понять, какие последствия её ждут в связи с приостановкой участия в СНВ-III. «Это крайне досадное решение, но оно было вполне ожидаемым и уместным. С какой стати Россия будет и дальше извлекать выгоду из мер по обеспечению прозрачности, если сама она Соединённым Штатам в этом отказывает?» — заявила изданию вице-президент НПО «Инициатива по ядерной угрозе» Линн Растен, которая в прошлом занимала ряд высокопоставленных должностей в правительстве США.

Вместе с тем другие сторонники укрепления контроля над вооружениями опасаются, что курс администрации Байдена может в итоге спровоцировать ослабление системы контроля за оружием, которая десятилетиями сдерживала ядерное соперничество между Вашингтоном и Москвой. «Отказ от передачи этой информации не даёт США почти или вообще никаких преимуществ над Россией, а кроме того, пуще прежнего затуманивает ситуацию в плане соблюдения обеими странами СНВ-III», — пояснил в интервью WSJ исполнительный директор Ассоциации по контролю за вооружениями Дэрил Кимбал.

В информацию, от передачи которой теперь отказался Вашингтон, входят подробные данные о численности бомбардировщиков, ракет и ядерных боеголовок, размещённых на отдельных американских базах, отмечает корреспондент WSJ. В соответствии с условиями СНВ-III, данные передавались Москве раз в полгода. Вместе с тем соответствующую информацию (но в значительно менее подробной версии) США планируют обнародовать, пишет издание.

Администрация Байдена также продолжает в рамках СНВ-III практически ежедневно предоставлять России данные о передвижениях стратегических ракет, бомбардировщиков и ракет, а также об изменении их статуса боеготовности — даже несмотря на то, что Москва такую информацию передавать в ответ уже прекратила, сообщает газета.