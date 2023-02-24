Глава SIPRI: отказ России и США от договоров о разоружении повышает риск ядерной «катастрофы по недоразумению»

Приостановка участия России в договоре СНВ-III не внесла никаких существенных изменений в мировую архитектуру контроля над вооружениями, утверждает глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит в интервью Die Welt. Стороны продолжают информировать друг друга о ракетных испытаниях и хотят соблюдать ограничения, установленные договором. Однако, по словам Смита, такие действия увеличивают недоверие между странами и повышают риск «катастрофы по недоразумению».

Дэн Смит изучал войну и мир в течение четырёх десятилетий. 71-летний британец выпускал книги и научные работы, работал в Организации Объединённых Наций и был правительственным советником. С 2015 года он возглавляет Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) —одно из ведущих мировых учреждений по исследованию вооружённых конфликтов, пишет Die Welt.

После приостановки участия России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в мировой архитектуре контроля над вооружениями «не произошло никаких существенных изменений», утверждает Смит в интервью Die Welt. «Взаимные инспекции, предусмотренные договором, больше проводиться не будут. Но они не проводятся уже три года. Стороны продолжают информировать друг друга о ракетных испытаниях и хотят соблюдать ограничения, установленные договором. Пока что реалии остаются прежними. Но меняется атмосфера», — отмечает глава SIPRI.

По словам Смита, самая большая опасность — это всегда «катастрофа по недоразумению». «Несчастный случай» становится тем более вероятным, чем больше недоверия между двумя сторонами.

Например, в 1983 году советский подполковник Станислав Петров получил сообщение о запуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Однако он решил, что система оповещений могла сработать ошибочно и тревога была ложной. «Это было правильно. Героическое решение. Чем больше недоверие по отношению к противнику, тем менее вероятной становится такая оценка ситуации. Это может быть делом нескольких секунд. Все мы знаем фильмы, в которых президенту США приходится принимать быстрые решения под экстремальным давлением», — поясняет Смит.

Вероятность того, что президент России Владимир Путин «преднамеренно применит ядерное оружие, очень мала», убеждён Смит. «Он ничего не выиграет. Ответный удар США, даже обычными вооружениями, может уничтожить значительную часть российских вооружённых сил и приведёт к поражению в войне на Украине. В то же время Путин сделает себя изгоем мирового сообщества», — утверждает глава SIPRI.

Россия и США уже фактически отказались от договоров о разоружении. Поведение «Ядерного клуба» разочаровывает страны, которым не разрешено владеть таким оружием. «Когда в 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия, ядерных держав было фактически шесть — помимо США, России, Китая, Франции и Великобритании, де-факто к их числу принадлежал Израиль. 53 года спустя появилось ещё три ядерные державы: Пакистан, Индия и Северная Корея, всего девять. Не 12 или 15, как казалось в то время. Это тоже можно считать успехом. Но размывание договоров о разоружении сейчас осложняет ситуацию и заставляет многие государства пересматривать свои взгляды», — рассказывает Смит.

Например, в Японии и Южной Корее этот вопрос обсуждается открыто. И Япония, и Южная Корея, и Европа полагаются на «американские обещания защиты». Но Япония и Южная Корея крайне обеспокоены тем, что происходит в Китае и Северной Корее, двух враждебных ядерных державах, стоящих у их порога.

Поэтому, считает Смит, ядерные державы должны пойти в направлении разоружения и снизить градус напряжённости везде, где это возможно. «Я думаю, что Си Цзиньпин довольно спокоен. Владимир Путин будет делать то, что делает. А лидеры Европы и США должны сделать всё, чтобы ситуация осталась спокойной и стабильной», — подытоживает глава SIPRI в интервью Die Welt.