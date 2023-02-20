Telegraph об обогащённом до 84% уране: серьёзный шаг Тегерана на пути к обладанию ядерным оружием

Согласно двум анонимным дипломатическим источникам, эксперты МАГАТЭ обнаружили на иранских ядерных объектах 84%-ный уран, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, этот показатель всего на 6% ниже порога, при котором можно создавать ядерное оружие.

Иран сделал серьёзный шаг на пути к обладанию ядерным оружием, пишет The Daily Telegraph. Об этом стало известно после того, как анонимные дипломатические источники сообщили о том, что Тегеран обогатил уран до уровня, чуть ниже порога, подходящего для создания бомбы.



Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах обнаружили уран, обогащённый до 84%, что стало самым высоким уровнем, зарегистрированным до сих пор. Это, как уточняет издание, всего на 6% ниже порога, при котором можно создать ядерное оружие.



В настоящий момент Иран, по мнению издания, возможно, находится на грани создания для Запада очередного крупного глобального кризиса.



Кроме того, подобное развитие событий также увеличивает риск серьёзной конфронтации между Ираном и его «заклятым врагом» Израилем, который рассматривает ядерную программу Тегерана как экзистенциальную угрозу.



Тель-Авив подозревают в том, что в последние годы он произвёл серию «хирургически точных» ударов по иранским ядерным объектам с целью замедлить иранскую оружейную программу.



Иран, который отрицает информацию о его планах по созданию ядерного оружия, до сих пор настаивал на том, что центрифуги на его ядерных объектах способны обогащать уран только до 60%-ного уровня чистоты.



Тегеран возобновил работу на своих ядерных объектах после того, как администрация Дональда Трампа вышла из ядерной сделки эпохи Барака Обамы, которая ослабляла санкции против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, напоминает The Daily Telegraph.