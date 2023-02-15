Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: беспринципность США сплотила лидеров Китая и Ирана

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В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает Frankfurter Allgemeine. Стороны планируют заключить соглашения о сотрудничестве по инфраструктурным проектам, а также обсудить иранскую ядерную программу. Однако китайские государственные СМИ связывают встречу прежде всего с противостоянием Китая и США. В официальном печатном издании ЦК КПК президент Ирана также подчеркнул общее неприятие мирового порядка, в котором доминируют США.
FAZ: беспринципность США сплотила лидеров Китая и Ирана
AP

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Ирана Ибрагима Раиси. По сообщениям китайских государственных СМИ, трёхдневный визит посвящён реализации пакта о стратегическом сотрудничестве, заключённого между двумя странами в 2021 году. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжить сотрудничество с Ираном в рамках проекта «Новый шёлковый путь», пишет Frankfurter Allgemeine.

В частности, планируется заключение соглашений о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. Одним из важнейших пунктов повестки дни также, по всей видимости, является иранская ядерная программа. Си призвал к «скорейшему и правильному решению ядерного вопроса Ирана». Он подчеркнул, что Китай «продолжит конструктивно участвовать» в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, из которого США вышли в 2018 году.
 
Главный переговорщик Ирана по ядерной программе входит в состав делегации Раиси. Кроме того, президента страны сопровождают глава Центрального банка Ирана и шесть членов правительства.
 
Китайское государственное телевидение связало визит с противостоянием Китая и США. «Чем беспринципнее действует Америка, тем теснее должны сплотиться те, кто ищет стабильности, развития и альтернативных путей к процветанию», — говорится в одном из репортажей. В гостевой статье в китайской ежедневной газете «Жэньминь жибао», официальном печатном издании ЦК КПК, президент Ирана также подчеркнул общее неприятие мирового порядка, в котором доминируют США.
 
Приглашение Раиси в Пекин является частью китайской дипломатической стратегии «сдержек и противовесов» на Ближнем Востоке, с помощью которой Китай пытается избежать вовлечения в региональные конфликты. Визит Раиси призван «усмирить бурю» в Тегеране, вызванную визитом Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре. Одной из причин напряжённости стало совместное заявление Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подписанное Си Цзиньпином в Эр-Рияде. В нём содержится призыв к переговорам по трём островам, контролируемым Ираном, на которые также претендуют ОАЭ. Тогда МИД Ирана вызвал посла Китая и потребовал «компенсации».
 
Во вторник Си Цзиньпин заявил, что отношения между двумя странами прошли «испытание различными международными перипетиями». Раиси также заявил о пройденном испытании. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет «неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном независимо от изменений международной и региональной обстановки», передаёт Frankfurter Allgemeine.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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