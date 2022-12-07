SZ: не лидерство, а солидарность — Китай бросает вызов притязаниям США на Ближний Восток

В пятницу в Эр-Рияде стартует первый саммит Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает Süddeutsche Zeitung. Пекин заинтересован в расширении отношений со странами ближневосточного региона, где большое влияние традиционно имеют США. Как отмечает издание, общение с китайцами, несомненно, «должно быть более приятным»: в то время как США заявляют о намерении укреплять лидерство в регионе, КНР предлагает странам региона найти свой собственный путь развития «независимо и автономно».

Китай не преследует никаких геополитических интересов на Ближнем Востоке. Нет никакого вакуума власти, который останется после США и который якобы попытается заполнить Пекин. Так сказано в «Белой книге», документе, опубликованном руководством КНР всего за несколько дней до визита председателя страны Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. В пятницу там должен начаться первый саммит Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. МИД КНР назвал предстоящий саммит «историческим событием», передаёт Süddeutsche Zeitung.



Выбор сроков проведения саммита демонстрирует его важность для Пекина: на председателя КНР оказывается огромное внутриполитическое давление, а на прошлой неделе по всей стране впервые вспыхнули протесты против политики властей по борьбе с коронавирусом. Си Цзиньпин ни разу не выезжал из страны за три года до этого сентября, но от поездки в Саудовскую Аравию не отказался.



Пекин очень заинтересован в расширении отношений со странами ближневосточного региона, где США традиционно имеют большое влияние. В последнее время отношения между Саудовской Аравией и США переживают период обострения, поскольку страны-экспортёры нефти во главе с Эр-Риядом и Москвой сократили добычу, несмотря на рост цен.



Документ, посвящённый китайско-арабскому сотрудничеству, может восприниматься как ответ на обещание президента США Джо Байдена, данное во время его поездки в Саудовскую Аравию в июле: «Мы не уйдём и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном». Во время президентской предвыборной кампании в США он называл наследного принца Саудовской Аравии «мерзавцем» из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Затем, этим летом, он заявил о намерении укреплять лидерство США в регионе и заверил, что американцы останутся «активным и заинтересованным партнёром».



Для США важность присутствия на Ближнем Востоке в последние десятилетия объясняется прежде всего необходимостью обеспечения надёжных поставок нефти и более эффективного противодействия террористическим угрозам. Теперь, помимо конфликта с Россией, на Ближнем Востоке появилось есть ещё одно измерение: системный конфликт с Китаем. За несколько лет страна зарекомендовала себя в арабском мире как новая мировая держава.



В документе, опубликованном в прошлый четверг, Пекин представляет собственную стратегию на Ближнем Востоке. В соответствии с «Белой книгой», Китай поддерживает страны региона только для того, чтобы проявить солидарность и совместно работать над решением проблем региональной безопасности и помочь населению «независимо и автономно» найти свой собственный путь развития: «Китай всегда считал, что на Ближнем Востоке нет «вакуума власти» и что страны Ближнего Востока являются хозяевами своего будущего и судьбы региона».



Это скрытая реакция на чувство, которое всё более открыто выражает молодое поколение ближневосточных правителей: они хотят говорить со своими партнёрами на равных. Перед визитом Байдена Рима бинт Бандар Аль Сауд, посол Саудовской Аравии в США, заявила, что времена, когда американо-саудовские отношения можно было определять устаревшей парадигмой «нефть в обмен на безопасность», давно прошли.



Общение с китайцами, несомненно, должно быть более приятным. Си Цзиньпин не устанавливает никаких моральных императивов, не призывает к соблюдению прав человека, борьбе с коррупцией или приватизации отрасли. За его визитом последуют миллионные сделки. Долгое время Китай проводил относительно осторожную внешнюю политику на Ближнем Востоке, а теперь ведёт переговоры с Саудовской Аравией о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Цель Пекина — обеспечить доступ к энергии и ресурсам и расширить новые маршруты торговли и поставок в регионе.



По данным Merics Institute, с момента установления связей в 1990 году торговый оборот между Китаем и Саудовской Аравией увеличился более чем в 200 раз. Королевство является крупнейшим торговым партнёром Китая на Ближнем Востоке и в Северной Африке и самым важным поставщиком нефти. Китай, в свою очередь, является крупнейшим торговым партнёром Саудовской Аравии, в 2021 году почти 30% его общего экспорта пришлось на КНР. Торговля по-прежнему в значительной степени ограничивается сырьём и химикатами. Однако сотрудничество, по всей видимости, будет расширяться, особенно в области технологий будущего и вооружений, что вряд ли понравится Вашингтону.