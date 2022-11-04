SCMP: Россия и Китай укрепляют своё видение мироустройства и ищут сторонников

Поскольку политические и экономические встречные ветры почти не ослабевают, мировая безопасность вряд ли стабилизируется в среднесрочной перспективе. Украинский кризис наглядно свидетельствует о продолжающемся разрушении глобального порядка и может затянуться до зимы, поскольку перспективы мирных переговоров всё ещё не появилось. По-видимому, западные союзники Киева предпринимают мало усилий для того, чтобы побудить Украину для скорейшего решения конфликта. Наоборот, Вашингтон намерен поставить Украине очередную партию оружия и снаряжения на $275 млн для ведения зимних военных действий. Эта помощь поступит дополнительно к уже обещанным администрацией Байдена $18,5 млрд, пишет South China Morning Post.

Приостановка Россией зерновой сделки с Украиной по причине предполагаемой атаки украинских беспилотников на российские корабли показала, что даже гуманитарные вопросы больше не обсуждаются. К облегчению тех, кто раздувает сценарий «ядерной осени», президент Владимир Путин отверг слухи о том, что Россия намеревалась применить ядерное оружие на Украине, о чём он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября. В то же время Путин назвал конфликт попыткой Запада закрепить своё глобальное господство, играя в «опасную, кровавую и грязную геополитическую игру». Примечательно, что председатель Си Цзиньпин нарисовал аналогичную картину международного ландшафта в своём политическом отчёте 20-му съезду партии, мрачно описав его как изобилующий «сильными ветрами, неспокойной водой и даже опасными штормами», отмечает автор статьи.

Во время выступления на Валдае Путин неоднократно упоминал Китай и называл Си «своим другом». По его словам, двусторонняя торговля вскоре может достигнуть $200 млрд, а методы, используемые для развития Китая, могут быть воспроизведены в России. Помимо Си, президент России также похвалил руководство Индии и Саудовской Аравии за проведение внешней политики своих стран в соответствии с национальными интересами. Такие неслучайные упоминания означают, что Россия видит в этих странах и их лидерах надёжных партнёров во времена глобальной нестабильности и конфронтации, отмечает South China Morning Post.

Это логично, поскольку Китай и Индия отказались одобрить продвигаемое Вашингтоном ограничение цен на экспорт российской нефти в диапазоне $40—60 за баррель. Саудовская Аравия также в прошлом месяце встала на сторону России, объявив о сокращении добычи нефти среди членов ОПЕК, в результате чего американские официальные лица и президент Джо Байден, по словам The New York Times, «возмутились тем, что их обманули». В целом Саудовская Аравия стала всё больше появляться на российских и китайских геополитических радарах как долгожданный партнёр против американского международного порядка, указывает автор материала. Поскольку отношения Эр-Рияда с Вашингтоном долгое время были неровными, сейчас саудовцы находят больше общего с Москвой и Пекином. Недавно официальные лица Саудовской Аравии и Китая договорились о более тесном сотрудничестве по энергетике, создав в королевстве «региональный хаб» для китайских производителей. Во время сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнёра по диалогу, что открыло ей путь к тому, чтобы в конечном итоге стать её полноправным членом, пишет South China Morning Post. Поскольку отношения Эр-Рияда с Вашингтоном долгое время были неровными, сейчас саудовцы находят больше общего с Москвой и Пекином. Недавно официальные лица Саудовской Аравии и Китая договорились о более тесном сотрудничестве по энергетике, создав в королевстве «региональный хаб» для китайских производителей. Во время сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнёра по диалогу, что открыло ей путь к тому, чтобы в конечном итоге стать её полноправным членом, пишет South China Morning Post.