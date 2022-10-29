Foreign Affairs: США и их союзникам нужно готовиться к войне на два фронта

Вполне вероятно, что США могут быть втянуты в конфликты с Китаем и Россией одновременно. Как пишет Foreign Affairs, Вашингтону и его союзникам — если они рассчитывают победить в боевых действиях на два фронта — необходимо создать большие запасы вооружений, техники, боеприпасов, накапливать высококачественное снаряжение и разрабатывать нестандартную тактику ведения боя, что станет залогом для успешного исхода мирового вооружённого конфликта.

В Вашингтоне знают, что конфликт на Украине, вероятно, будет затяжным и может обостриться таким образом, что США будут более непосредственно вовлечены в него. Вашингтон также знает, что Си Цзиньпин может начать операцию на Тайване, пока на Украине продолжаются военные действия. Таким образом, вполне вероятно, что США могут быть втянуты в конфликты с Китаем и Россией одновременно. Однако, как пишет Foreign Affairs, несмотря на декларируемое особое внимание Вашингтона к Пекину и к Москве, военное планирование США несоизмеримо с предстоящим вызовом.

Как продолжает автор материала, в 2015 году Министерство обороны США отказалось от политики готовности вести два масштабных вооружённых конфликта и победить в них взамен на то, чтобы заняться приобретением средств для ведения только одного и победы в нём. И это изменение в политике заметно до сих пор.

Значительная часть американской военной техники стареет, многие самолёты, корабли и танки относятся к периоду наращивания оборонной мощи администрацией Рейгана в 1980-е годы. Кроме того, обеспечение страны важной техникой и боеприпасами ограничено, причём настолько, что ей пришлось сократить значительную часть своих собственных запасов, чтобы помочь Украине. При одновременном участии в конфликтах эти проблемы вызвали бы особенное раздражение и беспокойство. Если Вашингтон окажется в состоянии войны на двух фронтах — в Восточной Европе и на Тихом океане, то в обоих случаях участие в боевых действиях, вероятно, будет длительным.

«Соединённым Штатам, если они рассчитывают победить в таких боевых действиях, необходимо создать большие запасы вооружений, техники, боеприпасов, накапливать высококачественное снаряжение и разрабатывать нестандартную тактику ведения боя», — считает автор статьи, отмечая, что Вашингтону следует начать прямо сейчас.

По его убеждению, американские политики должны работать над расширением и углублением военно-промышленной базы. Им необходимо разработать новые совместные оперативные концепции: способы использования вооружённых сил для решения насущных военных проблем, таких как укрепление войск в условиях растущего военного потенциала Китая и защита космических и кибернетических сетей США от атак. Они должны серьёзно подумать о стратегических контурах войны на нескольких театрах военных действий, в том числе о том, где они сосредоточат основное военное внимание и когда. Вашингтон может более эффективно осуществлять координирование и планирование совместно с союзниками США, которые будут незаменимы — и, вполне возможно, решающими — для успешного исхода мирового вооружённого конфликта.

«Соединённые Штаты и их союзники должны планировать, как одновременно победить в войнах в Азии и Европе, какой бы неприятной ни казалась эта перспектива. Вашингтону необходимо более тесно сотрудничать со своими партнёрами во всех областях — от оборонных исследований до оперативного планирования. Ему необходимо взаимодействовать с ними в целях увеличения их запасов боеприпасов и оружия. Но Соединённые Штаты делали всё это и раньше. И у них нет никаких причин не делать это и в этот раз», — заключает автор статьи.