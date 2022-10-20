Insider: НАТО укрепляет восточный фланг на фоне напряжённых отношений с Россией

НАТО усиливает своё военное присутствие на восточном фланге, сообщает The Insider. Североатлантический альянс создаёт четыре новые тактические группы войск в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии общей численностью 30 тыс. военнослужащих. Эти силы должны дополнительно укрепить четыре уже созданные группировки в Восточной Европе.

Пока Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, НАТО усиливает своё присутствие на восточном фланге. После внеочередного саммита НАТО 24 февраля альянс решил создать четыре новые тактические группы в юго-восточной Европе, которые будут базироваться в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии вдобавок к уже существующим в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. В настоящее время под непосредственным командованием НАТО в Восточной Европе находится около 40 тыс. военнослужащих — 30 тыс. из них состоят в этих восьми боевых группах, пишет The Insider.

Размеры боевых групп значительно различаются: в Венгрии 900 бойцов, тогда как в Польше — 11 600 человек. По заявлению НАТО, размер и состав контингента войск подбирают «исходя из конкретных географических факторов и угроз», однако материально-технические требования и политические факторы играют не менее важную роль в их формировании. В НАТО назвали создание восьми боевых групп «самым большим усилением коллективной обороны Североатлантического союза за последнее время». Боевые группы представляют собой многонациональные силы, постоянно дислоцированные в принимающей стране и предназначенные для ведения военных действий совместно с вооружёнными силами этой страны и усиления её войск в случае возникновения конфликта. Их поддерживают подразделения вооружённых сил стран — членов НАТО, которые перемещаются по стране пребывания, но остаются под непосредственным командованием своей страны, сообщает The Insider.

Многонациональный состав боевых групп призван сдерживать Россию в качестве передовых сил для того, чтобы выиграть время до прибытия подкрепления. Нападение на страну пребывания будет приравниваться к нападению на всех членов НАТО, имеющих военные силы в составе боевой группы. В случае конфликта эта группировка войск будет усилена Объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО численностью 5 тыс. человек — войсками альянса с наивысшей степенью готовности, которые способны к развёртыванию в течение двух дней, за которыми последуют Силы быстрого реагирования НАТО, которые могут начать развёртывание в течение недели. Кроме того, члены Североатлантического альянса договорились расширить возможности НАТО по усилению своих сил вдоль своего восточного фланга за счёт предварительного размещения оборудования и развития дополнительных средств передового развертывания, которые потребуются на начальных этапах конфликта, отмечает издание.

Россия по-прежнему поддерживает рабочие отношения с членами НАТО Венгрией и Болгарией, где будут размещены две новые тактические группы. Некоторые аналитики считают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из ближайших сторонников президента России Владимира Путина в НАТО. Венгрия отказалась принять войска НАТО, а её министр иностранных дел перед началом событий на Украине заявил, что венгерские вооружённые силы могут защитить страну. Впоследствии Венгрию всё же убедили разместить несколько сотен военнослужащих НАТО в составе боевой группы, которую она возглавит, однако эти войска будут размещены только в западной её части. В феврале министр обороны Болгарии заявил, что страна примет лишь несколько сотен военнослужащих НАТО в боевую группу, которую она возглавит и которая будет проводить только военные учения, пишет The Insider.

Расквартировать и интегрировать приток войск НАТО непросто даже для стран, которые стремятся противостоять России. Во время визита высокопоставленных должностных лиц НАТО в Эстонию в сентябре председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что принимающие страны должны гарантировать, что они могут принять войска, боеприпасы, транспортные средства, а также способны построить и поддерживать объекты военной инфраструктуры, необходимые для тренировок и обучения солдат. Эстония, на территории которой размещена одна из четырёх северных боевых групп НАТО, в настоящее время наращивает свои возможности по размещению войск НАТО, но ей необходимо найти баланс между постоянно дислоцирующимися войсками на местах и силами, которые могут осуществить дополнительное развёртывание. Командующий эстонской армии Мартин Херем усомнился, что группировку размером с бригаду целесообразно держать на постоянной основе. Эстония и другие вооружённые силы НАТО сейчас значительно увеличивают свои военные расходы — отчасти для пополнения военных поставок, которые были отправлены на Украину, указывает The Insider.

Усилия по повышению готовности НАТО при продолжающейся поддержке Украины отражают видение альянсом России как «наиболее серьёзной и прямой угрозы безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», завершает издание.