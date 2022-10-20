Fox News: «это скандал» — экс-советник Трампа обратил внимание на небоеспособность армии
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен отреагировал на доклад Heritage Foundation с оценкой военной мощи США. В нём такие виды вооружённых сил, как ВВС и ВМС, оцениваются как «очень слабые» и «слабые» соответственно. В программе Fox & Friends О’Брайен сказал, что «очень обеспокоен», поскольку в докладе ставится под сомнение способность вооружённых сил в настоящее время эффективно вести хотя бы одну военную кампанию.
«В связи с этим докладом очень смущает то, что Вооружённые силы США были сформированы таким образом, чтобы иметь возможность вести два с половиной военных конфликта в разных частях планеты одновременно. А в докладе говорится, что мы, возможно, не сможем эффективно вести даже одну войну. Это вызывает серьёзную обеспокоенность. По сути это просто скандал. Нам нужно восстановить вооружённые силы. Необходимо пополнить запасы всего, что мы отправили на Украину. У нас мало ракет, у нас мало «Джавелинов». Мало «Стингеров». Сегодня мы не можем поставлять их на Тайвань. Сейчас, когда Владимир Путин и китайцы угрожают нам ядерной войной, нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду», — заявил О’Брайен.
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