Бойцы элитного шведского подразделения норрландских егерей вынуждены приобретать дорогостоящее личное снаряжение за свой счёт, пишет Dagens Nyheter. Выдаваемая военным ведомством экипировка , по их словам, не подходит для выполнения боевых задач в арктическом климате.

Журналисты газеты Dagens Nyheter побывали на военных учениях шведского элитного отряда егерей норрландского драгунского полка K4 совместно с подразделением британских рейнджеров на севере Швеции, недалеко от города Арвидсъяур. Во время перерыва редакция газеты воспользовалась возможностью поговорить с двумя норрландскими егерями, у которых за плечами боевой опыт службы в Мали и Афганистане. По словам командующего сухопутными войсками Карла Энгельбректсона, они оба принадлежат к «уникальному» военному подразделению «мирового класса», пишет издание.

Тем не менее егери вздыхают: их работа заключается в том, чтобы действовать в тылу врага в арктическом климате в течение нескольких недель. Зимой им приходится выдерживать температуры ниже 40 °С. Однако военное ведомство выдаёт им ту же экипировку, что и солдатам на юге страны. В Швеции всем военнослужащим полагается одинаковое базовое снаряжение. «Зимняя форма слишком тонкая. Нам нужна одежда, устойчивая как к холоду, так и к сырости. Поэтому в основном все покупают обмундирование сами, штаны и куртка стоят примерно 15 тысяч крон (82 тыс. руб. — ИноТВ)», — заявил егерь-командир, назвавшийся Тобиасом. Его соратник, пожелавший остаться неизвестным, соглашается и качает головой. «Единственное, что мы получаем дополнительно, так это зимние сапоги Jörnkängan, но они действительно очень хороши», — поделился он с журналистами Dagens Nyheter.

После того как Россия объявила о мобилизации, сообщалось, что российских новобранцев просят взять с собой личное снаряжение, такое как спальные мешки, лопаты и перчатки. Это привлекло большое внимание общественности и распространилось далеко за пределами России. Тем не менее даже в рядах шведских вооружённых сил широко распространено недовольство качеством обмундирования и индивидуальных средств защиты. Об этом свидетельствуют как показания солдат, так и недавний отчёт Государственного ревизионного управления Швеции. Егеря покупают себе экипировку в магазинах, торгующих военным снаряжением. Помимо униформы и обуви они также приобретают перчатки, носки, нижнее бельё, а также разгрузки для дополнительных припасов и патронов, пишет Dagens Nyheter.

Военная служба солдата Арвида Альмстрёма в подразделении К4 закончилась в августе. Сейчас он наёмный егерь, который уже в 13 лет определился с карьерой военного. Его зарплата составляет 22 600 крон (124 тыс. руб.) в месяц. Впереди зима, и ему предстоят крупные инвестиции. Уже куплен собственный разгрузочный жилет за несколько тысяч крон, но самые большие затраты пойдут на зимнюю форму и сапоги. Солдат рассчитывает потратить 25 тыс. крон из собственного кармана, чтобы наилучшим образом справиться со своей боевой задачей. Как и несколько других профессиональных солдат, с которыми побеседовали журналисты Dagens Nyheter во время учений, он считает само собой разумеющимся, что снаряжение нужно оплачивать за свой счёт.

Отсутствие необходимого количества шлемов также является проблемой. На учениях приходится лазить по горам, вести стрельбу и водить снегоходы, и для всего этого требуются разные виды шлемов. «Есть шлемы, которые подходят для всех трёх задач, но нам их не выдают, и приходится таскать на себе все три шлема. Это просто безумие, ведь наши подразделения специализируются на том, чтобы быть лёгкими и мобильными», — заявил егерь, пожелавший остаться анонимным. С ним соглашается командир K4 полковник Тедди Ларссон, который считает неправильным, что солдатам приходится самим покупать снаряжение для выполнения боевых задач. «Солдаты не должны платить ни копейки за личное снаряжение. Нам трудно добиться того, чтобы наши потребности были услышаны руководством, мы — небольшая часть вооружённых сил», — заявил он журналистам Dagens Nyheter.

Полковник рассказал о выданных военным ведомством деревянных лыжах 1950-х годов, которые перед каждой зимой приходится просмоливать на открытом огне. Лыжи особенно важны для «егерей», которым приходится пробираться по глубокому снегу. «Нам нужны современные лыжи со стальными кантами. Каждый, кто спускался с горы без стальных краёв, знает, как это сложно», — заявил полковник Ларссон. Он подчеркнул, что для его подразделения нужна специализированная одежда, а не компромиссное решение, которое подходит для несущих военную службу на юге страны, резюмирует издание.