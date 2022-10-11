ERR: на учебные сборы в Эстонии не явилась треть призванных резервистов

В Эстонии треть призванных на учебные сборы «Шип» резервистов не прибыла на место проведения манёвров. Как передаёт ERR, по словам главы сил обороны Мартина Херема, решить проблему поможет более качественная срочная военная служба и более эффективная осведомительная работа.

В Эстонии более десятой части призванных не получили повестку на учебные сборы «Шип» или не открыли её. Как передаёт ERR, по словам главы сил обороны Мартина Херема, решить проблему поможет более качественная срочная военная служба и более эффективная осведомительная работа.

Как пишет портал, из 2861 резервиста, призванного на учения «Шип», в кратчайший срок на место прибыли более 1800 человек, то есть две трети получивших повестку. Мартин Херем заявил, что на учениях в Финляндии была аналогичная ситуация и по сравнению с предыдущими дополнительными учебными сборами результат даже лучше.

«Я думаю, что эта явка и количество людей, которых мы освободили от учений, которых мы не получили, вполне удовлетворительны. Эти проценты немного лучше, чем обычно, но в целом результат удовлетворительный, так как мы всё же хотели бы получить лучшие результаты», — сказал он.

По словам Херема, более десятой части призванных не получили повестку.

«Это те люди, которые не явились на учения, не вышли на контакт, и мы видим, что они даже не посмотрели приглашение. На самом деле, если человек знает, к какому подразделению он относится — а об этом упоминается в СМИ несколько раз в течение дня, — то это уже должно вызвать у него интерес. Он должен посмотреть на сайте или позвонить по соответствующему номеру телефона. Вопрос здесь в том, что либо не все готовы участвовать и не обращают на это внимания, либо мы должны лучше работать с военной службой и резервистами», — отметил Херем.

Глава сил обороны сказал, что окончательная доля тех, кто не явился на учения без уважительной причины, вероятно, составит где-то от 10% до 15%, против них будут начаты производства о проступках.