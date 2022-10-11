ERR: на учебные сборы в Эстонии не явилась треть призванных резервистов
В Эстонии более десятой части призванных не получили повестку на учебные сборы «Шип» или не открыли её. Как передаёт ERR, по словам главы сил обороны Мартина Херема, решить проблему поможет более качественная срочная военная служба и более эффективная осведомительная работа.
Как пишет портал, из 2861 резервиста, призванного на учения «Шип», в кратчайший срок на место прибыли более 1800 человек, то есть две трети получивших повестку. Мартин Херем заявил, что на учениях в Финляндии была аналогичная ситуация и по сравнению с предыдущими дополнительными учебными сборами результат даже лучше.
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