ERR: премьер-министр Эстонии призвала готовиться к жизни без российского электричества

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны, что они должны помнить о потенциальном риске отключения от российской электросети. Как передаёт ERR, этот комментарий она сделала после получения известия об отмене Россией запланированного на 24 февраля теста работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме.

Россия информировала Эстонию об отмене запланированного теста отключения электросистемы, но это может произойти в другое время. Как передаёт ERR, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны, что они должны знать о потенциальном риске отключения электричества и быть к нему готовыми.

Как отмечает портал, в субботу должен был состояться тест отключения системы Калининграда, но в четверг эстонские ведомства получили информацию об его отмене.

«Но это не значит, что это нельзя сделать в другой день, в худшее для нас время, зимой, 24 декабря и так далее», — поделилась своими опасениями Каллас.

«Мы годами готовились к десинхронизации, но если Россия внезапно это сделает, могут быть перебои в подаче электроэнергии», — сказала премьер-министр и предложила людям спокойно продумать, как справиться в случае временного отключения электричества.

«Я неоднократно говорила, что эта зима будет сложной, что могут быть перебои в подаче электроэнергии. Чем холоднее будет становиться погода, тем больше будет соблазн России использовать такие методы», — убеждена Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония давно готовилась к таким вещам, но всё предусмотреть невозможно. По её словам, люди также должны готовиться, чтобы такие ситуации не застали врасплох.

Каллас считает, что Россия паникует и может предпринять шаги, которых ещё не было.

«В арсенале есть ещё возможности оказать на нас давление, чтобы мы отказались от поддержки Украины и Россия выиграла», — заявила Каллас. Одним из таких шагов может стать решение России в чрезвычайном порядке отключить Эстонию и другие страны Прибалтики от своей электросистемы.

Оператор основной сети Elering, отвечающий за безопасность снабжения Эстонии, заверил, что при необходимости электросистема стран Прибалтики будет синхронизирована с системой континентальной Европы.

«С февраля повысился риск того, что Россия отключит электросистемы Эстонии и стран Прибалтики в чрезвычайном порядке. Elering, а также системные операторы в соседних странах к этому подготовились. В работе электрической системы нет ничего специфичного или экстраординарного», — говорится в заявлении Elering.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, прибалтийские страны уже много лет готовятся к отключению от электросистемы России и Белоруссии: «Но если отключение произойдёт раньше запланированного, то мы готовы к быстрой синхронизации с полосой частот континентальной Европы, так что потребитель даже не заметит изменений».

Как напоминает портал, официальное присоединение к энергосистеме континентальной Европы запланировано в 2025 году.