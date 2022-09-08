«Экономить больше не на чем»: владельцы эстонских хуторов получают многотысячные счета за электричество

Жители сельской местности Эстонии жалуются, что энергетические компании присылают им многотысячные счета. Как пишет ERR, по их словам, урезать производственные расходы для того, чтобы сэкономить, уже невозможно, поскольку все подобные шаги были сделаны во время предыдущих кризисов.

Жители эстонских хуторов жалуются, что энергетические компании присылают им заоблачные счета. Как передаёт ERR, Оле Мустинг, хозяин хутора Кюльмсоо, рассказал, что Eesti Energia прислала ему счёт за электроэнергию на сумму €8500. В предыдущие годы, по его словам, счёт составлял €1800, максимум — €2000.

Мустинг признался, что уже не видит нигде возможности сэкономить: «Мы уже всё это сделали во время предыдущих кризисов: где могли сэкономить, там сэкономили».

В таком же положении находится и Линда Пайо, хозяйка хутора Андри-Пеэдо, по словам которой, нынешние цены на энергию оказали значительное влияние на их деятельность: теперь им нужно прикладывать много усилий, чтобы свести концы с концами. На хуторе Андри-Пеэдо также констатируют, что урезать производственные расходы уже невозможно.