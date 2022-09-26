ERR: Эстония внесёт в ЕС предложение о запрете импорта алмазов из России

14:52
Рябков заявил об отсутствии изменений в доктринальных подходах России по ядерному оружию
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло.
14:52
В Иркутской области выявили 548 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области выявили 548 случаев коронавируса за последние сутки.
14:45
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с продажей белых военных билетов
Сбербанк предупреждает о мошенниках, предлагающих россиянам получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе во время объявленной в России частичной мобилизации.
14:45
В Тверской области зафиксировали 190 случаев COVID-19 за сутки
В Тверской области зафиксировали 190 случаев COVID-19 за последние сутки.
14:45
Мостовой — о назначении Эшуорта: логика в действиях руководства «Спартака» не прослеживается давно
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал не искать осмысленности в решении назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
14:40
В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за сутки
В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.
14:40
Юран объяснил, почему назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» ошибочно
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
14:37
Голикова возьмёт под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией в Ижевске
Вице-премьер России Татьяна Голикова возьмёт под личный контроль вопрос оказания всей необходимой помощи в связи с трагедией в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 13 человек.
14:33
В Татарстане зарегистрировали 683 случая COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 683 случая COVID-19 за последние сутки.
14:29
Мишустин и Чернышенко выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске
Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске.
14:28
В Крыму выявили 251 случай COVID-19 за сутки
В Крыму выявили 251 случай COVID-19 за последние сутки.
14:27
Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции в сфере энергетики
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции Евросоюза, которые бы создали угрозу системе энергообеспечения Венгрии.
14:27
Киргизия и Узбекистан подписали протокол для начала процедуры согласования границ
Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.
14:13
«Объясняем.рф»: мобилизованные россияне могут взять с собой элементы экипировки
Российские граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, могут при желании взять с собой элементы экипировки, но только самое необходимое.
14:11
Смородская — о назначении Эшуорта: надеюсь, он знает европейский рынок
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу назначения британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
14:08
Глава Удмуртии: число раненных при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 23
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске ранения получили 23 человека, в том числе 20 детей.
14:03
Исследование: 8% сотрудников предпочитают удалёнку
Эксперты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления провели опрос среди работодателей и профессионалов и выяснили, что гибридный и удалённый форматы работы не теряют своей популярности и признаны эффективными.
14:03
Чемпион России Тарасов рассказал, что в парашютном спорте возраст не имеет значения
Чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам 2022, капитан подмосковной команды «Кочевники» Алексей Тарасов рассказал, что парашютный спорт доступен практически всем желающим.
14:03
Чемпион России Тарасов назвал разницу между парашютистами-спортсменами и любителями
Чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам — 2022, капитан подмосковной команды «Кочевники» Алексей Тарасов рассказал, чем профессиональные парашютисты-спортсмены отличаются от любителей.
14:03
Специалист Тяжельников рассказал, что чай с малиной и мёдом поможет при переохлаждении
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что иммунитет из-за переохлаждения может ослабевать. Он перечислил действия, которые нужно предпринять в случае, если человек попал под дождь.
14:02
В Тюменской области выпустили штормовое предупреждение из-за ветра
Гидрометцентр Тюменской области выпустил штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и высокой пожароопасностью. Оно будет действовать до 08:00 27 сентября.
14:02
Подмосковный Центр содействия строительству и Свердловская область обменялись опытом
Исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству Московской области Вера Пожидаева провела встречу с коллегами из Свердловской области для передачи опыта.
14:00
Песков: в настоящий момент решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации нет
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации нет.
13:56
Напавший на школу в Ижевске состоял на учёте в психоневрологическом диспансере
Устроивший стрельбу в школе в Ижевске состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
13:56
Вяльбе не расстроилась, что не вошла в совет директоров «Спартака»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала то, что она не вошла в совет директоров «Спартака».
13:55
Матыцын рассказал, почему Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»
Председатель совета директоров «Спартака» прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора московского клуба.
13:44
Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ
ВСУ в четвёртый день референдума по вопросу вхождения в состав России обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
13:42
В Кремле выразили надежду на скорое исправление ошибок в ходе частичной мобилизации
В Кремле надеются, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:40
В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию
Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сообщил, что финансирование зимней трансферной кампании клуба будет увеличено.
13:37
Песков: Путин дал необходимые поручения в связи со стрельбой в школе в Ижевске
Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи со стрельбой в школе в Ижевске.
13:37
Кавазашвили: УЕФА, ФИФА и вся Европа — подлые люди
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили резко высказался в адрес ФИФА и УЕФА.
13:30
Ребров — о своём будущем в «Спартаке»: следите за новостями
Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о своём будущем после назначения Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
13:30
Инаугурация Бречалова перенесена из-за стрельбы в школе Ижевска
Сессия Госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за стрельбы в школе в Ижевске.
13:27
Песков: Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске.
13:24
Мостовой — об Эшуорте: мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
13:22
Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона.
13:22
На ТВ стартует реалити-шоу «Влюбись, если сможешь»
Новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» выйдет 10 октября на телеканале ТНТ.
13:20
«Рёнхап»: морские учения с участием авианосца ВМС США начались в Южной Корее
Республика Корея и Соединённые Штаты начали учения ВМС в Японском море.
13:19
Министр просвещения Кравцов направился в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Министр просвещения России Сергей Кравцов направляется в школу в Ижевске, где произошла стрельба.
13:14
Лукашенко: у Минска и Москвы получается решать задачи импортозамещения
У Белоруссии и России хорошо получается решать задачи импортозамещения на фоне введённых Западом санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
13:12
NYT: канцлер ФРГ Шольц раздражённо отреагировал на вопрос о заявлении Кулебы
Канцлер Германии Олаф Шольц раздражённо прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе Берлина поставлять Киеву танки.
13:10
Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе
Пресс-служба сборной России выразила соболезнования семьям жертв трагедии, произошедшей в одной из школ Ижевска.
13:09
СК: нападение на школу в Ижевске устроил её выпускник 1988 года рождения
Следственный комитет установил личность напавшего на школу в Ижевске. Им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, который выпустился из этой же школы.
13:04
Булыкин: Карпин не должен совмещать должности в сборной и клубе
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе с поста главного тренера сборной России Валерия Карпина.
13:04
Губернатор Воронежской области поручил проверить данные о нарушениях при частичной мобилизации
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все сообщения о нарушениях прав граждан в ходе частичной мобилизации и устранить их в течение суток, если они подтвердятся.
13:04
Червиченко назвал нового спортивного директора «Спартака» продавцом петрушки на рынке
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
12:55
Лукашенко прокомментировал сообщения об уехавших из России после объявления частичной мобилизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения об уехавших из России после объявления в стране частичной мобилизации.
12:53
Шольц заболел коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный результат теста на коронавирус, у него лёгкие симптомы, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правительства Штеффена Хебештрайта.
12:48
МЧС России запустило горячую линию для психологической помощи после стрельбы в Ижевске
МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.
12:47
Росгвардия: напавший на школу в Ижевске был вооружён переделанными под боевые пистолетами
Росгвардия сообщила, что напавший на школу №88 в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.