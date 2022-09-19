DWN: санкции не помеха — мировой спрос на российские бриллианты растёт

После того как США ввели санкции против России из-за обострения украинского кризиса, все сделки по продажам российских алмазов были заморожены, но сейчас торговля уже почти вернулась на прежний уровень и продолжает расти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ряд фирм из Индии и Бельгии решили не отказываться от дешёвых драгоценных камней особого вида. Но из-за действующих штрафных мер они сами рискуют лишиться важных контрактов, отмечает автор статьи Грегор Ухлиг.

С начала боевых действий на Украине большая часть западных предприятий, занимающихся обработкой бриллиантов, перестала покупать алмазы из России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Всему виной санкции США, которые коснулась и российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Но ряд фирм из Индии и Бельгии — от шлифовальных мастерских до ювелирных магазинов — решили не отказываться от её драгоценных камней, рассказывает автор статьи Грегор Ухлиг.

Формально они не нарушают санкции, но вести бизнес с Россией рискованно. Дело в том, что американские ювелирные компании Tiffany и Signet Jewelers отказываются от российских бриллиантов, а это значит, что поставщики камней от АЛРОСЫ могут лишится контрактов. А США — это очень важный рынок, на котором продаётся около 50% всех огранённых алмазов. При этом в Индии алмазное производство играет большую роль, обеспечивая работой миллион граждан страны. Поэтому Нью-Дели прилагает все усилия, чтобы бизнес продолжался. Против антироссийских санкций выступает и премьер-министр Бельгии.

Впрочем, бойкотировать бриллианты из определённых регионов — это проблематичная задача, продолжает немецкое издание. Ведь как только камни попадают в цепочку поставок, их практически невозможно отследить. При этом продают их в упаковках одинаковой величины, потом перепродают, а ещё перемешивают, и только после этого они оказываются в чьём-то кольце или подвеске.

К тому же розничные торговцы на Западе обеспокоены возможной нехваткой алмазов, особенно маленьких с невысокой стоимостью, на которых как раз специализируется АЛРОСА. Российские предприятие покрывают приблизительно треть спроса на необработанные бриллианты, а всё, что было добыто до начала боевых действий на Украине, уже использовано.

Самая напряжённая ситуация сложилась в так называемом сегменте midstream, к которому относятся оптовые покупатели, отмечает Ухлиг. В основном это гранильные предприятия. Раньше АЛРОСА каждый месяц продавала свою продукцию 50 таким компаниям. После обострения украинского кризиса все сделки были заморожены, но сейчас торговля вернулась почти на прежний уровень и продолжает расти. Правда, теперь российская компания не публикует никакой информации о сделках.

После череды перепродаж российские алмазы предположительно оседают на рынках в Китае, Японии и Индии, на которые приходится 30% мирового спроса. Но сфера торговли бриллиантами настолько непрозрачна, что они вполне могут оказаться и на западных рынках. К тому же с недавних пор у АЛРОСЫ появилось ещё одно конкурентное преимущество: теперь компания продаёт алмазы не в упаковках, а даёт возможность клиентам самим выбрать камни, которые им нравятся, заключает Ухлиг.