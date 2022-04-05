Le Figaro: швейцарским часовщикам придётся справляться без российских алмазов, золота и платины

Швейцария активно закупала у России драгоценные металлы и алмазы, в том числе для создания часов и украшений класса люкс. Теперь же крупнейшая российская компания по добыче алмазов попала под санкции и швейцарские производители переживают о будущих поставках, пишет Le Figaro.

В часовых магазинах Женевы бриллианты ещё по-прежнему сверкают, но санкции могут привести к большей скромности, пишет Le Figaro. Дело в том, что Россия была важным поставщиком золота, бриллиантов и других драгоценных металлов.

По данным американского минфина, добывающая компания «АЛРОСА», которая попала в санкционный список, добывает 90% алмазов в России и 28% всех алмазов в мире. К тому же Швейцария активно импортирует из России золото и платину.

По сравнению с другими секторами экономики Швейцарии на создании часов в меньшей степени сказались экономические проблемы 2021 года. Но сейчас ситуация иная: сейчас представителям отрасли даже сложно оценить последствия от санкций. У них есть запасы материалов, но дальше нужно будет принимать какие-то меры.

Швейцарский гигант Richemont, который владеет домами Cartier, Van Cleef & Arpels, а также марками часов Piaget и IWC, заявил, что прекращает закупку алмазов в России. А с золотом у них ситуация легче: лет десять назад они запустили программу переработки золота, которое они покупают у предприятий в сфере промышленности и электроники. С палладием они решили пойти по тому же пути, что и с золотом — использовать повторно.

В компании Patek Philippe признались, что рассчитывают на свои запасы. Так же и в H. Moser, которая создаёт всего 2 тыс. часов в год, говорят, что покупают материалы заранее: например, уже закупили золото для коллекции 2023 года.

Эксперты отмечают, что, конечно, из-за геополитической ситуации цены на сырьё поднимутся. Но в отличие от многих других сфер у компаний, производящих предметы люкса, наибольшее поле для манёвра в борьбе с инфляцией, пишет Le Figaro.