Если сначала казалось, что ситуация на Украине может минимально сказаться на европейском банковском секторе, то со временем пришлось пересмотреть этот прогноз, пишет Le Figaro. Хотя степень инвестиций европейских банков в Россию и Украину не велика, они в основном сосредоточены в небольшом количестве европейских финансовых организаций.
Ситуация на Украине постепенно начинает сказываться на французских банках, пишет Le Figaro. Изначально это влияние было крайне ограниченным. Так, в четвёртом триместре 2021 года вложения европейских банков в Россию составляли €76 млрд, а в Украину — €11 млрд.
Но эти инвестиции сосредоточены в нескольких странах и в ограниченном количестве банков. Из французских банков больше всего с Россией связан Société générale. В его российском филиале работают 12 тыс. сотрудников, они обслуживают 2 млн клиентов. Группа оценивает свои активы в России в сумму €18,6 млрд. Ещё двое пострадавших — немецкий Raiffeisen и итальянский UniCredit.
Но от косвенных последствий может пострадать и весь европейский банковский сектор. На нём скажется снижение темпов экономического роста, из-за которого уменьшится кредитование как физических, так и юридических лиц. Сыграет свою роль и волатильность финансовых рынков, равно как и последствия от нарушений в цепочках поставок, риски кибератак и так далее.
Европейский центральный банк уже выражает свою озабоченность по этому поводу. Там говорят о тех лицах и секторах, на которых косвенно скажутся антироссийские санкции. Корме того, у них вызывает опасения волатильность рынков энергоресурсов и природных ископаемых. К ситуации они относятся очень серьёзно. «Мы готовы внедрять скорые меры по контролю, если рисковая ситуация в некоторых банках ухудшится», — заявила чиновница Центробанка ЕС, выступая перед парламентом Евросоюза.
Финансовые аналитики уже вовсю стараются пересмотреть свои прогнозы на 2022 год. Впрочем, несмотря на мнения, что выручка у финансовых организаций сократится, в целом этот сектор остаётся крепким, особенно благодаря хорошим показателям 2021 года. В прошлом году многие учреждения в Европе показали лучшие результаты за всю свою историю, пишет Le Figaro.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании рассмотрят бросание посторонних предметов на поле болельщиками московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:0).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.
Группировка войск Донецкой Народной Республики в ходе наступления овладела укрепрайоном и освободила село Новобахмутовка. Во время боёв было уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах. Внешнеполитическое ведомство возглавит руководитель администраций грузинского правительства Илья Дарчиашвили.
Существует вероятность, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку», считает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Такое мнение он выразил в эфире канала «Россия 24».
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.
Западный мир, пытаясь «раздавить» Россию своими санкциями, растоптал те ценности и принципы, на которых он зиждется. Такое мнение выразил российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Aydinlik.