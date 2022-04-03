Le Figaro Оригинал

Le Figaro: европейские банки считают убытки и пересматривают прогнозы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Если сначала казалось, что ситуация на Украине может минимально сказаться на европейском банковском секторе, то со временем пришлось пересмотреть этот прогноз, пишет Le Figaro. Хотя степень инвестиций европейских банков в Россию и Украину не велика, они в основном сосредоточены в небольшом количестве европейских финансовых организаций.
Le Figaro: европейские банки считают убытки и пересматривают прогнозы
AP

Ситуация на Украине постепенно начинает сказываться на французских банках, пишет Le Figaro. Изначально это влияние было крайне ограниченным. Так, в четвёртом триместре 2021 года вложения европейских банков в Россию составляли €76 млрд, а в Украину — €11 млрд.

 
Но эти инвестиции сосредоточены в нескольких странах и в ограниченном количестве банков. Из французских банков больше всего с Россией связан Société générale. В его российском филиале работают 12 тыс. сотрудников, они обслуживают 2 млн клиентов. Группа оценивает свои активы в России в сумму €18,6 млрд. Ещё двое пострадавших — немецкий Raiffeisen и итальянский UniCredit.
 
Но от косвенных последствий может пострадать и весь европейский банковский сектор. На нём скажется снижение темпов экономического роста, из-за которого уменьшится кредитование как физических, так и юридических лиц. Сыграет свою роль и волатильность финансовых рынков, равно как и последствия от нарушений в цепочках поставок, риски кибератак и так далее.
 
Европейский центральный банк уже выражает свою озабоченность по этому поводу. Там говорят о тех лицах и секторах, на которых косвенно скажутся антироссийские санкции. Корме того, у них вызывает опасения волатильность рынков энергоресурсов и природных ископаемых. К ситуации они относятся очень серьёзно. «Мы готовы внедрять скорые меры по контролю, если рисковая ситуация в некоторых банках ухудшится», — заявила чиновница Центробанка ЕС, выступая перед парламентом Евросоюза.
 
Финансовые аналитики уже вовсю стараются пересмотреть свои прогнозы на 2022 год. Впрочем, несмотря на мнения, что выручка у финансовых организаций сократится, в целом этот сектор остаётся крепким, особенно благодаря хорошим показателям 2021 года. В прошлом году многие учреждения в Европе показали лучшие результаты за всю свою историю, пишет Le Figaro.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Société Générale банк Европа инвестиции санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров