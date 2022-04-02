German Foreign Policy: события на Украине грозят сотрясаемой кризисами Европе «серьёзными последствиями»

События на Украине стали для Германии и Евросоюза ещё одним этапом в череде экономических спадов, начавшихся в 2000-х годах, пишет German Foreign Policy. За этот период времени доля сотрясаемого кризисами союза в мировом ВВП сократилась на треть: с 26% до 18%. А сейчас ужесточение санкций, продолжение боевых действий и тем более остановка энергетических поставок из России грозит ещё более серьёзными последствиями, рассказывает немецкое издание.

События на Украине привели к серьёзным последствиям для экономики Германии и Евросоюза, сообщает German Foreign Policy. И стали ещё одним этапом в череде спадов, начавшихся в 2000-х годах. По подсчётам экспертов из Института немецкой экономики в Кёльне, в результате кризисов недвижимости и финансов в 2008 году, последовавшего за ним долгового кризиса, миграционного кризиса в 2015-м, брексита и пандемии коронавируса доля союза в мировом ВВП сократилась на треть: с 26% до 18%. За этот период времени экономическая продуктивность на душу населения также уменьшилась где-то на 5% по сравнению с американскими показателями. В частных домохозяйствах снизился уровень потребления, что связано с жёсткой политикой экономии. Ухудшился и инвестиционный климат. В ЕС вкладывается гораздо меньше денег, чем в конкурирующие с ним мировые регионы.

Из-за украинского кризиса в немецкой автомобильной промышленности сложилась «серьёзная, даже очень серьёзная» ситуация, продолжает издание. И связано это с ростом цен на энергоносители, а также с перебоями в поставках ресурсов и компонентов. В случае дальнейшего ужесточения западных санкций, продолжения боевых действий или тем более остановки российского энергетического экспорта в Германию, этой отрасли грозят «катастрофические последствия». Нынешние трудности связаны, к примеру, и с тем, что главный компонент в строительстве автомобилей, так называемые кабельные жгуты, в основном производятся на Украине. До начала боевых действий в стране Германия получила где-то 80% ожидаемого импорта, теперь же поставки могут полностью прекратиться, что парализует всю цепочку производства автомобилей.

Вызванные украинским кризисом экономические перекосы привели к существенной корректировке прогноза роста немецкой экономики на этот год, пишет German Foreign Policy. Экономико-политический совет экспертов при немецком правительстве подсчитал, что в 2022 году конъюнктурный рост составит не 4,6%, а 1,8%. Боевые действия на Украине сдерживают увеличение показателя, приводят к повышению стоимости энергии и потребительских товаров, а также вызывают у людей чувство неопределённости. В связи с этим немецкой экономике угрожает глубокая рецессия и сильная инфляция, подчёркивает издание.

Также эксперты прогнозируют сокращение объёмов мировой торговли, что особенно сильно ударит по экспортозависимой экономике Германии. По подсчётам Института немецкой экономики, в феврале объём мировой торговли снизился на 5,6% по сравнению с прошлым месяцем. Это самый большой спад со времён начала пандемии коронавируса. На фоне происходящего президент Германии Штайнмайер уже предсказал Германии «тяжёлые дни». По его словам, мир меняется гораздо быстрее, чем изначально предполагалось, и всё самое тяжёлое ещё впереди: «Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут необходимы ещё долгое время».