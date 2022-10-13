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Hill: сдержать Россию и Китай — в США представили новую стратегию национальной безопасности

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Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, сообщает Hill. В ней в качестве основных задач выделена борьба с «транснациональными угрозами», то есть глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями, а также борьба с ростом влияния в мире России и Китая. «Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию», разъяснила свой план американская администрация.
Hill: сдержать Россию и Китай — в США представили новую стратегию национальной безопасности
AP

Белый дом представил новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, сообщает Hill. В ней определены приоритеты страны в борьбе с глобальными вызовами. Акцент в программном документе делается на увеличении внутренних инвестиций, чтобы у государства была современная армия, все необходимые технологии, и оно не зависело от поставок из-за границы. В качестве приоритетной задачи также выделяется необходимость заключения альянсов с другими странами в целях сдерживания влияния в мире России и Китая.

Речь идёт об экономической конкуренции между крупными державами, а также противостоянии демократических и авторитарных режимов, пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «КНР и Россия всё более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию».
 
В новой Стратегии национальной безопасности также говорится о необходимости «положительного участия» США в событиях по всем миру. Речь идёт о сдерживании китайского влияние в Индо-тихоокеанском регионе, а также активизации деятельности в Африке и на Ближнем Востоке. Также в документе говорится о борьбе с «транснациональными вызовами», например, глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями.
 
Публикация новой редакции Стратегии национальной безопасности, назначенная на начало это года, была отложена из-за боевых действий на Украине, так как политики не знали, как эти события отразятся на приоритетах и планировании. Документ в первую очередь необходим для расчёта бюджета, а также для того, чтобы агентства национальной безопасности могли согласовать свои приоритеты с приоритетами нынешней администрации США, поясняет Hill.
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