Hill: сдержать Россию и Китай — в США представили новую стратегию национальной безопасности

Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, сообщает Hill. В ней в качестве основных задач выделена борьба с «транснациональными угрозами», то есть глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями, а также борьба с ростом влияния в мире России и Китая. «Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию», разъяснила свой план американская администрация.

Белый дом представил новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, сообщает Hill. В ней определены приоритеты страны в борьбе с глобальными вызовами. Акцент в программном документе делается на увеличении внутренних инвестиций, чтобы у государства была современная армия, все необходимые технологии, и оно не зависело от поставок из-за границы. В качестве приоритетной задачи также выделяется необходимость заключения альянсов с другими странами в целях сдерживания влияния в мире России и Китая.

Речь идёт об экономической конкуренции между крупными державами, а также противостоянии демократических и авторитарных режимов, пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «КНР и Россия всё более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию».

В новой Стратегии национальной безопасности также говорится о необходимости «положительного участия» США в событиях по всем миру. Речь идёт о сдерживании китайского влияние в Индо-тихоокеанском регионе, а также активизации деятельности в Африке и на Ближнем Востоке. Также в документе говорится о борьбе с «транснациональными вызовами», например, глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями.

Публикация новой редакции Стратегии национальной безопасности, назначенная на начало это года, была отложена из-за боевых действий на Украине, так как политики не знали, как эти события отразятся на приоритетах и планировании. Документ в первую очередь необходим для расчёта бюджета, а также для того, чтобы агентства национальной безопасности могли согласовать свои приоритеты с приоритетами нынешней администрации США, поясняет Hill.