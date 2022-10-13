GT: на фоне волны протестов в Европе кризис усугубляется и приводит к росту популизма

В условиях инфляции и растущего дефицита энергоносителей в Европе активизировалось протестное движение — и это усугубляет политический и экономический кризис, пишет Global Times. Набирающая силу на этом фоне политика популизма в условиях кризиса втягивает континент в долгосрочный конфликт противоречий, подчёркивается в статье.

Европа погружается во всё более глубокий кризис, пишет Global Times. При этом в разных странах активизируются новые волны протестов против роста цен на энергоносители и кризиса роста стоимости жизни в целом, в условиях инфляции и перебоев со снабжением. Это приводит к тому, что набирает силу политика популизма, а весь континент в итоге втягивается в долгосрочную борьбу, подчёркивается в статье.



В последние дни Европу захлестнули новые волны протестов против роста стоимости жизни на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Многие европейы недовольны тем, что их правительства фактически «ведут войну против собственного народа», следуя примеру США в вопросе санкций, последствия которых негативно отражаются на их благосостоянии, говорится в статье.



Как сообщали разные СМИ, в прошедшие выходные протестующие заполонили улицы Парижа, Берлина и Праги. Некоторые из них при этом выкрикивали лозунги с требованиями выйти из НАТО или «Наша страна прежде всего!» — что свидетельствует, по мнению аналитиков, о том, что Европа сейчас сталкивается с серьёзным кризисом не только в экономической, но и в политической сферах.



В частности, на видео, которое опубликовал Флориан Филиппо, возглавляющий французскую националистическую партию «Патриоты», сотни протестующих собрались в минувшее в воскресенье в Париже и выкрикивали призывы выйти из состава НАТО, размахивая при этом французскими национальными флагами.



Кроме того, они держали большие транспаранты с надписями: «Сопротивление» и «Фрексит» (требование о выходе Франции из ЕС, по аналогии с брекситом), говорится в статье. Сообщается также, что они осудили политику НАТО, направленную на «разжигание войны», а также «разрушение экономики» посредством санкций, которые Евросоюз ввёл против России после обострения кризиса на Украине.



Подобные сцены происходили на днях и в других странах Европы, таких как Германия, Чехия и Молдавия, пишет Gobal Times. В частности, сторонники крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) собрались в минувшую субботу перед зданием рейхстага в Берлине, чтобы выразить протест против роста цен в стране. Согласно сообщениям немецких СМИ, сопредседатель этой партии обвинил правительство ФРГ в «войне против собственного народа», осудив негативное влияние санкций против России на немецкую экономику.



Кроме того, несколько тысяч человек собрались в субботу на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить протест и крайнюю обеспокоенность в связи с резким ростом стоимости жизни в стране, говорится в статье. Эту демонстрацию организовали ведущие профсоюзы страны, пытаясь таким способом привлечь внимание правительства к проблемам роста инфляции и снижения уровня жизни в Чешской Республике.



Между тем в Молдавии уже больше месяца продолжаются демонстрации с выражением протестов против политики правительства. Это связано с тем, что экономический и энергетический кризис в стране продолжают усугубляться из-за непрекращающегося роста цен на энергоносители, поясняет Global Times.

Европейские страны пытаются подготовиться к суровой зиме, в то время как энергетический кризис продолжает обостряться на фоне негативных последствий конфлитка на Украине, антироссийских санкций и недавних инцидентов на газопроводе «Северный поток» — в то время как США пытаются использовать высокие цены на энергоносители в собственных интересах, пытаясь ещё больше ослабить экономику Европы и добиться того, чтобы обрабатывающая промышленность «бежала» с этого континента, отмечают наблюдатели.



Во время недавнего саммита в Праге в минувшую пятницу лидеры крупных европейских стран не смогли прийти к консенсусу относительно мер, которые позволили бы снизить цены на энергоносители. И это также негативно отражается на европейской промышленности, деловой сфере и на обычных европейцах, подчёркивается в статье.



«Это только начало», — заявил в интервью Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений. По его мнению, политика ЕС и НАТО не развивается в том направлении, которое могло бы помочь решить существующие проблемы.



Вместо этого западные страны «продолжают раздувать пламя кризиса», загоняя себя в порочный круг, подчеркнул эксперт. По его прогнозам, нынешний энергетический кризис вскоре спровоцирует и кризис в сфере безопасности, который также усугубит панические настроения в обществе, говорится в статье.



На следующей неделе европейские лидеры должны вновь встретиться в Брюсселе, чтобы ещё раз обсудить энергетический кризис. Однако наблюдатели считают, что они мало что могут сделать, чтобы действительно повлиять на ситуацию и попытаться всё урегулировать. Даже несмотря на то, что некоторые страны Европы, такие как Франция и Германия, сейчас активно наращивают усилия по диверсификации своих поставщиков, а некоторые импортируют энергоносители из США по гораздо более высоким ценам, отмечается в статье.



В настоящее время Европа сталкивается с растущим популизмом, заявил в интервью Global Times китайский эксперт Сун Лучжэн, проживающий в Париже. По его прогнозам, санкции против России наносят серьёзный ущерб самим европейцам и лишают многих средств к существованию, что в перспективе ещё больше усугубит популизм, а в конечном итоге может перерасти в более серьёзный системный кризис.



«Ультраправые партии воспользуются на местных выборах тем, что общественность ищет возможность найти себе средства на проживание, и это создаст угрозу для общеевропейской политической системы», — предупредил эксперт.



Аналогичной точки зрения придерживается и Ван Ивэй, директор Института международных отношений в Китайском университете Жэньминь. По его словам, от негативных последствий нынешней политики уже страдают рядовые европейцы — а в будущем пострадают также европейское производство и промышленность, поскольку под влиянием кризиса снизятся национальные доходы.



Это приведёт к сокращению социальных выплат и подорвёт конкурентоспособность этих стран в целом, заявил он в интервью Global Times. «Кризис будет долгосрочной проблемой. Например, немецкое производство могло бы использовать дешёвую российскую энергию, однако эти старые добрые времена остались позади», — отметил эксперт.



В сентябре во многих европейских странах, включая Чехию, Францию и Германию, уже проходили массовые протесты против роста стоимости жизни, напоминает Global Times. И это связано с тем, что всё больше рядовых европейцев начали осознавать, что они сами проглатывают горькую пилюлю стратегии «политкорректности» от своих правительств, которые по примеру США ввели новые санкции против России, подчёркивается в статье.



Текущие протесты в основном отражают в настоящее время последствия и влияние уже существующих социальных проблем. Однако в целом людей также всё больше беспокоит и проблема безопасности в Европе — особенно на фоне неопределённости в связи с затянувшимся конфликтом на Украине, заключает Global Times.