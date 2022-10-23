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Press TV: пытаясь изолировать Россию и Китай, ЕС окажется под ещё большим влиянием США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пока Евросоюз пытается изолировать Россию и Китай, он оказывается под всё большим влиянием США, передаёт Press TV. Как отметил один из экспертов, зависимость от Вашингтона в военной и энергетической сферах не позволяет Брюсселю проводить независимую внешнюю политику.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились с тем, что Китай становится слишком напористым. Эту же фразу они годами используют по отношению к России. Иран также попал в их поле зрения. Новые ограничительные меры против Тегерана были утверждены механически.

ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, глава Евросовета: Санкции были приняты в отношении тех, кто участвует в репрессиях, направленных против мирных демонстраций, которые, разумеется, связаны с тем, что они (власти Ирана. — ИноТВ) поддерживают Россию против Украины.

По словам аналитиков, эти обвинения против Ирана являются надуманными, и сейчас их активно оспаривают. Также отмечается, что блок (ЕС. — ИноТВ) иногда игнорирует явные нарушения международного права даже при полном отсутствии двусмысленных моментов. Например, нарушения, которые совершаются Израилем в отношении палестинцев.

США, скорее всего, будут обладать ещё большим влиянием на ЕС, поскольку блок пытается изолировать Москву и Пекин. Предположительно именно таким был план Вашингтона с самого начала.

АННА ВАН ДЕНСКИ, консультант по делам ЕС: Мы, Европа, полностью зависим от Соединённых Штатов как в энергетической, так и в военной сферах. Эта зависимость не позволяет проводить независимую международную политику.

Санкции против России из-за конфликта на Украине привели к тому, что стоимость энергоносителей достигла неконтролируемого уровня. Лидеры ЕС, в общем и целом, согласовали комплексный пакет мер, чтобы таким образом попытаться снизить цены и спрос.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Сейчас впереди у нас много работы в плане энергетических проблем. Но дорожная карта очень понятна. И хорошо, что было такое единодушие и широкая поддержка предложенной нами дорожной карты.

Лидеры признают, что этот энергетический пакет очень сложен, и на его окончательную доработку уйдёт до трёх недель.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV: Принесёт ли этот саммит позитивные результаты для граждан ЕС? Это ключевой вопрос для миллионов домохозяйств и компаний, а также жизненно важный политический вопрос для лидеров блока. Крайне левые и крайне правые партии, выступающие против ЕС, уже ждут своего часа.

Игнорируя массовые факты коррупции, выявленные их собственным финансовым надзорным органом, лидеры ЕС согласились предоставить правительству Украины 18 миллиардов евро в 2023 году. Но это ничто по сравнению с тем, что они потратят на летальное оружие для армии этой страны.

С саммита лидеров ЕС в Брюсселе — Джером Хьюз, Press TV.

Дата публикации 22 октября 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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