Соединённые Штаты могут оказаться за бортом нового мирового порядка, который формируется Россией и Китаем, сообщает The Washington Times. Причиной этому стала неуверенная внешняя политика администрации президента США Джо Байдена. Как отмечают авторы, в случае реализации двумя державами своих планов, США не смогут не только сидеть во главе стола, но и найти места даже на его дальнем конце.

Президент США Джо Байден может ускорить зарождение нового мирового порядка, который создаётся Россией вместе с Китаем. Обе державы совместно стремятся к мировому господству без Соединённых Штатов. Если две державы добьются поставленных целей, то США не только не будут сидеть во главе стола, но им не будет места и на его дальнем конце, пишет The Washington Post.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин скрепили свой антизападный азиатоцентричный альянс. Авторы отмечают, что явными признаками упадка Соединённых Штатов для российского лидера Владимира Путина стало беспорядочное отступление США из Афганистана в 2021 году в дополнение к неуверенной внешней политике администрации президента Джо Байдена.

Китай также чувствует слабость США, предлагая дружбу тем государствам, которые были прежде отвергнуты США. В частности, Пекин нашёл подходы к Саудовской Аравии, одной из важнейших стран на Ближнем Востоке. По мнению редакции издания The Washington Times, укрепляющиеся отношения между Россией и Китаем привели к тому, что Москва конвертировала до 17% своих валютных резервов в юани, а Китай предлагает дружбу тем государствам, которых прежде отвергли США.

Журналисты газеты предполагают, что в то время, как президент Байден «барахтается», Китай и Россия намерены установить новый мировой порядок, в котором, возможно, не будет места для США.