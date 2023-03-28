Бывший директор Нацразведки США: сближение Китая и России — серьёзный повод для беспокойства
А с нами на связи — бывший директор Национальной разведки США, экс-член палаты представителей и бывший федеральный прокурор в замечательном штате Техас Джон Ли Рэтклифф.
Господин директор, насколько сильно нас должны беспокоить отношения между Китаем и Россией? Вот Джен (корреспондент Fox News по вопросам нацбезопасности Дженнифер Гриффин. — ИноТВ) упомянула, что встречи на высшем уровне они проводили чуть ли не 50 раз — так что, видимо, ничего нового здесь нет. Я назвал их союз «зарождающимся» — и что-то не помню, чтобы когда мы с вами оба работали в палате представителей, они поддерживали настолько тесный контакт. Но вы ведь занимали пост директора национальной разведки и должны быть поосведомлённее в этом вопросе, чем я.
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