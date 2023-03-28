Бывший директор Нацразведки США: сближение Китая и России — серьёзный повод для беспокойства

Всё более тесное сотрудничество между Россией и Китаем должно беспокоить Вашингтон, заявил в эфире Fox News бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, Москва и Пекин открыто говорят о намерении создать новый мировой порядок, а также проявляют к Америке откровенное неуважение, считая её державой, клонящейся к закату, — и такое впечатление начинает складываться у многих других стран.

А с нами на связи — бывший директор Национальной разведки США, экс-член палаты представителей и бывший федеральный прокурор в замечательном штате Техас Джон Ли Рэтклифф.

Господин директор, насколько сильно нас должны беспокоить отношения между Китаем и Россией? Вот Джен (корреспондент Fox News по вопросам нацбезопасности Дженнифер Гриффин. — ИноТВ) упомянула, что встречи на высшем уровне они проводили чуть ли не 50 раз — так что, видимо, ничего нового здесь нет. Я назвал их союз «зарождающимся» — и что-то не помню, чтобы когда мы с вами оба работали в палате представителей, они поддерживали настолько тесный контакт. Но вы ведь занимали пост директора национальной разведки и должны быть поосведомлённее в этом вопросе, чем я.

ДЖОН РЭТКЛИФФ, бывший директор Национальной разведки США: Трей, мне кажется, что это не одна лишь риторика, и думаю, что беспокоиться нам стоит. Сам я лично обеспокоен. Да, они действительно уже проводили встречи, но если учесть тот союз, о котором они говорят, а также то, что они открыто заявляют о «новом мировом порядке» и двигаются по мировой карте, то выходит, что мы наблюдаем настоящий сдвиг. Сдвиг виден и в том, как относится к США Китай и как к ним относится Россия, да и их союзники вроде Ирана тоже, — и я имею в виду, что к США они проявляют неуважение.





Но сдвиг можно увидеть и в других странах, которые обращают на всё это внимание: вот Саудовская Аравия вместо того, чтобы подписать «соглашения Авраама», в итоге заключила сделку с Ираном при посредничестве Китая. Или посмотрите на такие страны, как Индия, которая с начала российской операции на Украине нарастила торговый оборот с Россией на 300 процентов.





По существу председатель Си и президент Путин самым публичным образом демонстрируют свои отношения и говорят остальному миру: «Ставьте лучше на нас! Посмотрите, что происходит, когда мы выступаем против США: мы одерживаем верх, ведь мы — державы динамично развивающиеся, а США идут к закату». Китай уже довольно давно продвигает такую «легенду», но, к сожалению, президент Байден, судя по всему, делает всё возможное, чтобы показать, что председатель Си в этом отношении прав, ведь, как мне кажется, именно такое впечатление всё сильнее складывается у многих стран по всему миру, в том числе и у некоторых из наших союзников.

Дата выхода в эфир 26 марта 2023 года.