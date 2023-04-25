Hill: большинство американцев не хотят, чтобы Трамп и Байден участвовали в выборах 2024 года

02:26
Постпред Белоруссии: США не смогли устроить «холодный душ» делегации России в ООН
Намерение США организовать российской делегации в ООН «холодный душ» не было реализовано, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
02:13
Доцент РЭУ Иванова-Швец: россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая повысят пенсию
С 1 мая 2023 года для некоторых категорий россиян будут увеличены пенсии, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
02:03
Глава Богородского округа Подмосковья подтвердил падение БПЛА в лесном массиве
Глава городского округа Богородский Игорь Сухин подтвердил, что в лесном массиве на территории муниципального образования упал начинённый взрывчаткой беспилотник.
01:50
МИД: Россия серьёзно опередила США в разработке гиперзвукового оружия
США уязвлены тем, что Россия опередила их в сфере разработки гиперзвукового оружия, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.
01:36
Постпред Белоруссии при ООН: переход мира к многополярности происходит
Переход мира к многополярности идёт, несмотря на наличие сопротивления пытающихся бороться с этим стран, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
01:25
МИД: риски прямого военного столкновения России и США увеличиваются
Риски прямого военного столкновения России и США возрастают, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.
01:13
РИА Новости: артиллерия ВСУ пытается уничтожать эвакуационные группы
Украинская артиллерия пытается уничтожать эвакуационные группы российских военных, заявил командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам.
01:03
Замглавы МИД Рябков: Россия делает всё для возвращения военнопленных
Россия делает всё для возвращения домой российских военнопленных, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
01:01
Соболев: Дуарте — скромный парень, ему тяжело освоиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о проблемах новичка красно-белых, защитника Алексиса Дуарте.
00:51
Подоляк: статья о планах удара по Москве создаёт у Запада мнение об инфантильной Украине
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что статья The Washington Post о планах Киева нанести удары по российской территории в годовщину начала военных действий является «странной медиасенсацией».
00:44
Абаскаль: победа над «Краснодаром» может стать для «Спартака» отправной точкой
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:39
Politico: ЕС намеревается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая
Европейский союз пытается налаживать отношения с несколькими странами с целью склонить их на свою сторону, заявил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.
00:26
РИА Новости: ВСУ пока не пытаются наступать на кременском участке
Украинская армия пока не пытается вести контрнаступление на кременском участке фронта в Донбассе, заявил командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам.
00:25
Агент Языджи не исключил возвращения игрока в ЦСКА
Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА.
00:15
Рябков: Россия надеется, что Запад серьёзно отнесётся к словам Лаврова в СБ ООН
Россия надеется, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
00:13
Романо: Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси»
Переговоры бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и «Челси» продвигаются успешно.
00:03
FT: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию
Представители Японии и стран ЕС выступили против американского предложения о запрете странам G7 всего экспорта в Россию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
23:58
Рябков заявил, что Россия устроит демарш США из-за невыдачи виз российским журналистам
Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам из делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
23:52
«Рома» уступила «Аталанте» в матче Серии А
Футболисты «Ромы» потерпели поражение от «Аталанты» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
23:46
Соболев о матче с «Краснодаром»: такая игра в обороне непозволительна
Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:42
МО: террористические акции Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая
В Минобороны России заявили, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.
23:29
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина касательно продления зерновой сделки
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш передал ему письмо для президента России Владимира Путина по вопросу продления «Черноморской инициативы».
23:27
Представитель Боржеса: Кади находится в больнице под присмотром врачей
Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
23:24
В оставленных у посольства России в США чемоданах не обнаружили взрывчатых веществ
Правоохранительные органы США не нашли взрывчатых веществ в чемоданах, которые были оставлены у посольства России в Вашингтоне. Об этом заявил представитель российской дипмиссии.
23:23
«Аль-Наср» с Роналду проиграл в полуфинале Кубка Саудовской Аравии
«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Вахды» в полуфинальном матче Кубка Саудовской Аравии.
23:13
Генерал Ходжес: Запад стремится захватить Крым для контроля над морскими перевозками
Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что Украина и её западные союзники хотят захватить Крым с целью установления контроля над судоходством в Чёрном море.
23:08
CNN уволил известного ведущего Дона Лемона после 17 лет работы на телеканале
Известный ведущий американского телеканала CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания уволила его после 17 лет работы.
23:04
В ООН рассказали, что Гутерреш и Лавров обсудили ситуацию вокруг Украины и Афганистана
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Генсеком ООН Антониу Гуттерешем ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.
22:59
Мележиков: не слышал, чтобы болельщики «Спартака» оскорбляли футболистов «Краснодара»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на жалобу капитана «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что фанаты столичного клуба оскорбляли игроков краснодарской команды.
22:57
Захарова: заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктивному обсуждению важных проблем.
22:54
Шевченко вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Александр Шевченко вышел в финал квалификации турнира категории «Мастерс» в Мадриде.
22:51
Глава МИД Турции Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку, выполнив требования России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.
22:46
Капитан «Краснодара» Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака» за оскорбления
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков московского «Спартака» за оскорбления в адрес футболистов после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:36
Суд приговорил Мурата Сабанова к 15 годам колонии по делу о серии отравлений в Москве
Басманный районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 человек в центре столицы.
22:33
ЦПВС: американская коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы безопасности полётов
Возглавляемая США антитеррористическая коалиция систематически нарушает протоколы безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
22:33
Андреева не сумела пробиться в финал квалификации теннисного турнира в Мадриде
18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в финал квалификации турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
22:23
Федун — о победе «Спартака»: у меня все эмоции закончились
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал волевую победу московского клуба над «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:20
МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву
Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти заявила, что решения, касающиеся изменений системы международных институтов, требуют тщательной проработки.
22:15
Овечкин посетит празднование столетия «Динамо»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».
22:13
Секретная служба перекрыла дороги у посольства России в США из-за подозрительных чемоданов
Секретная служба США перекрыла дороги у посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии.
22:01
Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения всех её условий
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех её условий.
21:54
Exxpress: Австрия утратила нейтралитет и стала хабом для транзита вооружения на Украину
Австрия утратила статус нейтрального государства и стала хабом для транзита вооружения на Украину, пишет газета Exxpress.
21:49
Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе
Российский тренер Александр Жулин прокомментировал высказывания Алёны Косторной, бывшей фигуристки группы Этери Тутберидзе.
21:44
Телеканал «Соловьёв LIVE» предложил работу американскому телеведущему Карлсону
Команда «Соловьёв LIVE» предложила работу американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.
21:44
Чавушоглу: намерения оппозиции ввести санкции против России не принесут пользы Турции
Намерение турецкой оппозиции ввести санкции против России в случае её прихода к власти не принесёт Анкаре пользы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
21:35
61saat: ЦСКА вновь желает подписать Языджи
Руководство ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи.
21:32
Пиар-менеджер певицы Натальи Власовой сообщил, что она находится в больнице в реанимации
Певица Наталия Власова находится в больнице в реанимации без сознания, сообщил пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.
21:16
Промес повторил достижение Вагнера и Азмуна по забитым в РПЛ мячам
Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна по голам в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:14
Чавушоглу: встреча лидеров России, Турции, Сирии и Ирана может состояться в мае
Встреча президентов России, Ирана, Сирии и Турции, на которой планируется обсудить нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском, может пройти в мае. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
21:08
Косторная: Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась мнением о методах работы тренера Этери Тутберидзе.