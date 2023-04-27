Володин назвал преступлением Байдена ЧП на «Северных потоках»

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал инцидент на «Северных потоках» одним из преступлений американского президента Джо Байдена.
Володин назвал преступлением Байдена ЧП на «Северных потоках»
  • AP

«Далеко не полный перечень преступлений Байдена: организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», — написал он в Telegram.

Также преступлениями Байдена Володин назвал создание военных биолабораторий по всему миру, разрушение экономики Европы и геноцид мирных жителей Украины и России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

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