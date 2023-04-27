Володин назвал преступлением Байдена ЧП на «Северных потоках»

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал инцидент на «Северных потоках» одним из преступлений американского президента Джо Байдена.

«Далеко не полный перечень преступлений Байдена: организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», — написал он в Telegram.

Также преступлениями Байдена Володин назвал создание военных биолабораторий по всему миру, разрушение экономики Европы и геноцид мирных жителей Украины и России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.