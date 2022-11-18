В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия
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«Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе расследования были задокументированы «значительные повреждения газопроводов в результате взрывов».
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».