Аналитик WT Наполитано назвал политику Джо Байдена на Украине «моральным уродством»

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Аналитик Эндрю Наполитано в материале для издания The Washington Times назвал политику американского президента Джо Байден на Украине «моральным уродством».

По его словам, Байден копирует на Украине политику своего предшественника Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане, и которая является «моральным уродством».

Так, Буш убедил конгресс и общественность Соединённых Штатов в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок, независимо от степени его вины в терактах 11 сентября.

Между тем, Буш не запросил у конгресса разрешения на объявление войны, хотя и признал, что афганское правительство не нападало на США.

Наполитано отметил, что такое «моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения», но на самом деле причиной было «высокомерие США».

«Сейчас это повторяется в Украине», — пишет он.

Ранее в статье для портала The Conversation профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен написал, что Байдена в ситуации с Украиной преследуют призраки войны во Вьетнаме.

Он отметил, что американский лидер держит в уме уроки вьетнамского конфликта, проводя свою политику в отношении Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

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